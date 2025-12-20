Jože Možina velenjskemu županu: “Če podpiraš takšen režim in voditelja, imaš prav gotovo poškodovano notranje vrednostno jedro”

Piše: Celjski glasnik

Kot smo že večkrat izpostavili, je res žalostno, da je v Velenju prva tema, kako bo občina popravila kip diktatorja Josipa Broza Tita, in se tamkajšnji predstavniki oblasti ukvarjajo s tem, kako bodo preganjali storilca.

Še bolj žalostno pa to postane, ko zgodovinar dr. Jože Možina pred kamerami predstavi zgodovinska dejstva, ki kažejo, da gre za spomenik človeku, ki je dejansko izvajal morijo nad lastnim narodom, ki pa jo je nenazadnje podpirala tudi klika slovenskih komunistov.

@JozeMozina nalije čistega vina velenjskemu županu iz vrst SD: "Če tak režim podpiraš in njegovega voditelja, potem imaš neko vrednostno jedro v sebi poškodovano." Z @ZigaTurk nocoj v Uri moči takoj po @PlanetTV pic.twitter.com/I0kaqdXflk — Luka Svetina (@LukaSvetina) December 14, 2025

V oddaji Ura moči je dr. Jože Možina izpostavil samo nekaj dejstev, ki kažejo, da kip Josipa Broza Tita nikakor ne sodi na slovenske trge, ampak izključno muzej. Režim, ki ga je vodil Tito, je namreč poznal koncentracijska taborišča, prisilno delo, razlastili so nič koliko ljudi ter nenazadnje uničili podjetništvo. Kar pa je še najbolj žalostno, je to, kako se je takšen režim vzdrževal vse do konca, leta 1989, ko je slovensko komunistično partijo vodil Milan Kučan.

