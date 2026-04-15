Jenull in Kovačeva predčasno iz Brazilije? Takole pravijo naši viri …

Piše: G. B.

Če držijo naše neuradne informacije, ima nenadno “medijsko izginotje” dveh najbolj znanih radikalnih levičarskih aktivistov zelo razumljivo ozadje.

Govorimo namreč o Niki Kovač in Jaši Jenullu, ki se za zdaj še nista medijsko odzvala na dogajanje v zadnjem tednu dni. Kar je presenetljivo. Razlog za to pa je zelo enostaven. Oba naj bi se že prejšnji teden odpravila na mednarodno izobraževanje za levičarske nevladnike daleč stran, seveda v Brazilijo. V São Paulo, kjer deluje tamkajšnji forum za globalno levico. Tako se globalni voditelji v sklopu Antifa izobražujejo na mesec dni trajajočem usposabljanju, vse skupaj pa financira brazilska oblast, ki jo vodi levičar Luiz Inácio Lula da Silva.

Spomnimo, Forum São Paulo ima pomembno vlogo pri rušenju desnih vlad in pri “mehkih” državnih udarih zlasti v Latinski Ameriki, preko prijateljev iz Sorosovega kroga pa tudi v Evropi. O delovanju tega foruma je več knjig napisal venezuelski disident Alejandro Peña Esclusa, ki je še pred kratkim obiskal Slovenijo.

Vendar pa, če držijo naše informacije, bosta Jenull in Kovačeva že kmalu spet nazaj, saj sta morala predčasno zapustiti Brazilijo zaradi bojda “napetih razmer” v Sloveniji. Najverjetneje je odpoklic organiziral nekdanji kriminalist Drago Kos. Prav slednji ima nalogo, da kot operativec prepreči izvolitev desne vlade, seveda po naročilu Milana Kučana in Zorana Jankovića.