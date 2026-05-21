Jemljejo vojski in cestam za krpanje plač: Odhajajoča vlada panično rešuje primanjkljaj

Evropska komisija je spomladanski gospodarski napovedi oceno letošnje rasti slovenskega BDP znižala za 0,5 odstotne točke na 1,9 odstotka.

Napoved inflacije je zvišala za 1,4 odstotne točke na 3,5 odstotka. Tako poroča STA. Obenem v Bruslju letos in prihodnje leto pričakujejo tudi več kot triodstotni javnofinančni primanjkljaj. Skoraj hkrati je odhajajoča vlada Roberta Goloba, ki je državo spravila v resne finančne težave z nenačrtovanimi višanji plač, ki bodo imela dolgoročne učinke, izplačili regresov in podobnimi načini kupovanja volivcev, a so kljub temu izgubili volitve, sporočila, da bo denar, ki bi moral biti za modernizacijo vojske, preusmerila za plače. S prerazporeditvami porabe, manj bo tudi za zdravstveno oskrbo ljudi, naj bi izboljšala javnofinančni saldo in primanjkljaj znižala pod tri odstotke.

Vlada v odhajanju jemlje denar modernizaciji vojske (75 milijonov) in gradnji cest ter železnic (30 milijonov), da lahko pokrije luknje za plače v šolstvu in starševska nadomestila.

Tako so to sporočili:

“Vlada je danes potrdila prerazporeditev pravic porabe v letošnjem državnem proračunu v višini 133 milijonov evrov z namenom izboljšanja javnofinančnega salda. S temi prerazporeditvami v kombinaciji s prihranki zdravstvene blagajne in višjimi davčnimi prihodki od napovedanih bo vlada primanjkljaj sektorja država v letošnjem letu ohranila v okviru načrtovanih 2,9 odstotka bruto domačega proizvoda (BDP). Največji del prilagoditev bomo izvedli na obrambnem in infrastrukturnem področju, sredstva pa bomo prerazporedili v finančna načrta Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Ministrstva za vzgojo in izobraževanje, ki izkazujeta manko. Z Ministrstva za obrambo in Generalštaba Slovenske vojske bomo tako na račun nižje porabe na Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje prerazporedili 75 milijonov evrov. Sredstva bodo namenjena za plače zaposlenih v osnovnih šolah in osnovnih šolah s prilagojenim programom. Ministrstvo za obrambo in Generalštab Slovenske vojske bosta porabo v največjem delu znižala pri sredstvih za opremljanje Slovenske vojske, infrastrukturi in modernizaciji vojske. Ostali predlagatelji pa so pripravili predloge prerazporeditev pravic porabe na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti za izplačilo starševskih nadomestil. Gre za prerazporeditve v skupnem znesku 58 milijonov evrov, od tega je največji del (30 milijonov evrov) prispevala Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, ki bo porabo znižala pri gradnji državnih cest in investicijah v železniško infrastrukturo. V ostalih primerih gre za manjše prerazporeditve. S temi prerazporeditvami v kombinaciji z načrtovanim znižanjem odhodkov Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in višjimi davčnimi prihodki od načrtov se bo saldo državnega proračuna, ki predstavlja glavni del javnofinančnega salda, izboljšal za 370 milijonov evrov. Primanjkljaj sektorja država bi lahko tako v letošnjem letu znašal sprva načrtovanih 2,9 odstotka bruto domačega proizvoda (BDP).”