Po podpisu koalicijske pogodbe stranke nove koalicije v oblikovanje vladne ekipe – jutri glasovanje o mandatarju

Po podpisu koalicijske pogodbe za mandat 2026-2030 so stranke nove koalicije SDS, trojček NSi, SLS, Fokus in Demokrati usmerjene v naslednje korake. V petek jih v DZ čaka glasovanje o mandatarju, kjer pričakujejo, da bo prvaka SDS Janeza Janšo podprlo 50 poslancev. Obenem pa bi lahko že kmalu dobili obrise ministrske ekipe, pričakujejo v strankah.

Najverjetnejši novi mandatar in prvak SDS Janez Janša meni, se lahko Slovenija z uresničevanjem tega programa ponovno dvigne iz zaostankov iz birokratskega močvirja in pretirane centralizacije: »Ne bo lahko, veliko ovir bo, poznamo jih, imamo pa dovolj znanja in poguma, da jih presežemo. K uresničevanju tega programa za uspešno Slovenijo vabimo vse ljudi dobre volje. Kdor ni proti nam, ta je lahko z nami!«

Pri novinarjih, ki so dogajanje spremljali pred stavbo DZ, pa se je ustavila predsednica SLS Tina Bregant. V izjavi za medije po podpisu je dejala, da je po oceni SLS koalicijska pogodba razvojno naravnana, vsebuje pa tudi socialno komponento. Med drugim je izpostavila skrb za bolnike, tiste, ki ne zmorejo, in tiste, ki si prizadevajo ohranjati Slovenijo samozadostno s prehrano. Pogodba vključuje tudi gospodarsko in protikorupcijsko noto, je dodala.

Bregant verjame, da uresničevanje te koalicijske pogodbe pomeni boljšo Slovenijo ne le čez štiri, ampak tudi čez deset let. Na vprašanje, ali bi lahko v petek po glasovanju o kandidatu za mandatarja že sledila tudi vložitev liste ministrskih kandidatov, pa je odgovorila, da misli, da bo le glasovanje o mandatarju, “lahko pa se zgodi še tudi kaj drugega”.

Bolj konkreten je bil predsednik Fokusa Marko Lotrič. Po njegovih pričakovanjih bodo obrisi ministrske ekipe znani prihodnji teden, saj so bili doslej osredotočeni na sestavljanje koalicijske pogodbe. Na vprašanje, ali bo stranki Fokus pripadel ministrski stolček, je Lotrič dejal, da zagovarja “njihov” resor in verjame, da bodo na področju regionalizacije, kohezije in lokalne samouprave lahko prispevali svoj delež. Lotrič sicer ne bo minister, saj ostaja predsednik državnega sveta.

Je pa vesel, da je “desna razvojna koalicija” podpisala koalicijsko pogodbo. V njej so po njegovih besedah zajeti konkretni programi s 14 področij, v Fokusu pa so se zavzemali predvsem za področja regionale, kohezije, lokalne samouprave in gospodarstva. “Vsak človek bo našel nekaj dobrega v tej koalicijski pogodbi,” je prepričan Lotrič.

Na petkovem glasovanju o mandatarju Lotrič ne pričakuje zapletov, saj imajo po trenutnih informacijah 48 plus dva glasova. Gre torej za glasove strank podpisnic koalicijske pogodbe, poslancev Resnice, ki sicer formalno ostajajo v opoziciji, in glasova poslancev narodnih skupnosti.

Predsednik NSi Jernej Vrtovec je DZ po podpisu pogodbe zapustil brez izjave.

Tudi predsednik Demokratov Anže Logar pričakuje razrez resorjev in ministrska imena po imenovanju mandatarja. Podpis koalicijske pogodbe pa je potekal brez pomislekov in zapletov, saj da je vsebina dobra, je dejal ob odhodu iz DZ.

Znova se je ustavil pri oblikovanju t. i. Skoka, organa za pregon korupcije in organiziranega kriminala. Kot je dejal, je ta organ v koalicijski pogodbi predviden, kot so ga Demokrati zagovarjali v predvolilni kampanji. “Modalitete pa se bodo naredile v času priprave zakona,” je napovedal. Glede vloge Komisije za preprečevanje korupcije pa je dejal, da ima ta več nalog, da pa je, ko gre za pregon kaznivih dejanj, “vsem v interesu, da se naredi takšen organ, ki bo na eni strani deloval preventivno, učinkovito, na drugi strani pa bodo vsa kazniva dejanja ustrezno in pravočasno procesirana”.

Na družbenih omrežjih pa je stranka podpis pogodbe “koalicije za uspešno Slovenijo” pospremila z napovedjo, da jih čaka veliko dela. “Čim prej bo treba začeti reševati nakopičene probleme na vseh področjih. Ni jih malo. Volivke in volivci so izbrali spremembe in naša ključna naloga je, da njihovo zaupanje upravičimo,” so zapisali.

Stranke podpisnice so sicer na družbenih omrežjih objavile nekaj fotografij, ki kažejo, da so bili prvaki strank ob podpisu dobro razpoloženi.

Prvak Resnice Zoran Stevanović koalicijske pogodbe danes ni želel komentirati, ker “ni bil del tega”, sporazuma o sodelovanju, ki ga bo Janša po napovedih ponudil opoziciji, pa še niso dobili.