Noro: Od ustavnega sodišča zahtevajo, da jim vrne večino v DZ in vlado Goloba

Po zahtevi poslancev Svobode, SD in Levice, da bi v prihodnji teden prestavili odločanje o novem predsedniku vlade Janezu Janši zaradi pritožbe na ustavno sodišče čez rezultat volitev, skupina političnih aktivistov levih strank, ki jih vodi nekdanji minister Dušan Keber, pridružila pa sta se mu tudi Svetlana Makarovič in Slavoj Žižek, od ustavnega sodišča tudi zahteva takojšnjo razveljavitev volitev, vrnitev 53 sedežev Svobodi, SD in Levici, za ubranitev vlade Roberta Goloba.

V parlamentu je v kolegiju Zorana Stevanovića manever prestavljanja izvolitve Janše za novega predsednika vlade večina zavrnila in glasovanje bo v petek.

Od volitev imajo Svoboda, SD in Levica le še 40 poslancev. Volitve so izgubili. Po pravni ureditvi bi se čez rezultat volitev lahko pritožili ob potrjevanju mandatov novega parlamenta, a takrat so še slavili “veličastno zmago”, v katero so prepričali sami sebe in tudi večino medijev, ki so takoj po volitvah Janeza Janšo spraševali, kdaj bo zaradi poraza odstopil. Nikoli pa tega vprašanja niso postavili nikomur iz poražene koalicije. Če bi se ob potrjevanju mandatov pritožili čez poštenost izvedbe volitev, bi lahko v osmih dneh vložili še pritožbo na ustavno sodišče, a ta rok je že davno iztekel. Zdi se, da v vladnih strankah računajo, da se bodo ustavni sodniki, ker so sami imenovali veliko večino ustavnih sodnikov in nazorsko vsi sodijo na levo, na pravila, ki določajo njihovo delo in pristojnosti, požvižgali.

V doslej vladajočih strankah so sami določili nekakšen nov rok ustavnemu sodišču, ki si ga je v javnem pozivu v Delu izmislil v preteklosti propadli kandidat Pozitivne Slovenije Zorana Jankovića na volitvah Rok Lampe, ki ga Delo predstavlja kot profesorja prava. Politično vlogo pa so bralcem zamolčali. Lampe je zatrdil, da 22. maja poteče rok za ustavno pritožbo, ki jo lahko vloži vsakdo – zainteresirana politična stranka, nevladne organizacije oziroma vsak posameznik, ki meni, da je bil zaradi tujega vpliva onemogočen demokratični volilni proces. Lampe ne navaja, kje je ta rok za primere tujih vplivov določen. Tega v zakonih ni opaziti. So pa v kampanji res bil nedovoljeni vplivi iz tujine. Za vladne stranke so nastopale iz tujine financirane nevladne organizacije, denimo 8. marec Nike Kovač, in to celo s pomočjo tujcev, državljana Izraela, ki so nesporno vplivale na razplet v korist Svobode s podtikanji, kako bi naj bil za objavo posnetkov o korupciji oblasti pri nas Janez Janša. Do zadnjega tedna pred volitvami so raziskave javnega mnenja kazale prednost SDS pred Svobodo, po kampanji 8. marca s tujim denarjem in zlorabi Sove in vlade za Golobovo obtoževanje Janše kot veleizdajalca, je prišlo do preobrata in šibke prednosti Svobode na volitvah pred SDS. A vladna koalicija v celoti jih je pa odločno izgubila.

Lampe Golobovo obtožbo opozicijskega prvaka Janše v komentarju v Delu ponovi v obliki, da je nesporno, da je bil naročnik domnevno nedovoljene obveščevalne dejavnosti (razkrivanja koruptivnosti oblasti) Janez Janša. To pokaže, da ne gre za pisanje resnega pravnika, ki praviloma spoštujejo načelo presumpcije nedolžnosti. Nobene sodne presoje ni, ki bi pokazala kakršnokoli kršitev zakona. Niti tožbe. Gre le za politične obtožbe Goloba brez dokazov za potrebe ohranitve oblasti. Janša zanika, da bi bil naročnik ali plačnik razkrivanja koruptivnega ravnanja oblasti z objavljenimi posnetki Vesne Vuković o dogajanju v Svobodi in pričevanj v Zagrebu, na Dunaju in v Londonu, ki so bila javno objavljena, nekdanje ministrice Dominike Švarc Pipan, odvetnice Nine Zidar Klemenčič, lobista in nekoč piarovca Mira Cerarja Roka Hodeja, enega najpomembnejših direktorjev iz GEN Dejana Paravana, Tomislava Vukmanovića in nekdanjega šefa nadzornikov DARS Jožefa Oberstara o zlorabah oblasti, koruptivnem ravnanju, plačevanju medijev in nevladnih organizacij…

Da gre v zadnjem tednu za usklajeno delovanje doslej vladajočih strank tudi v izvršni oblasti pa kaže, ker se je včeraj oglasil sekretariat sveta za nacionalno varnost, ki je sporočil, da je tuj forenzični laboratorij odkril, da niso bili objavljeni celoviti posnetki pogovorov o koruptivnem ravnanju oblasti, ampak le deli teh pogovorov. To je novost le za ljudi, ki živijo na luni. Iz objavljenih posnetkov lahko tudi največji amater takoj razbere, da ni objavljeno vse, kar je bilo posneto. Sekretariat je pozval policijo in tožilstvo k nadaljevanju preiskovanja. A ne korupcije. So za iskanje krivcev za objavo pogovorov, ki bi morali ostati skriti. Cilj javnega nastopa sekretariata sveta za nacionalno varnost je bil v preteklosti in včeraj propagandni za Roberta Goloba. Kar je za Svet za nacionalno varnost, ki se ravno poslavlja, ker bo z izvolitvijo nove vlade novega vodil Janša, precejšna sramota.

Lampe je že v članku v Delu ustavnemu sodišču naložil, da mora pritožbo levih političnih aktivistov prednostno obravnavati, zadržati postopek imenovanja nove vlade, rezultate volitev razveljaviti in razveljaviti tudi vse akte, sprejete na podlagi volitev in torej vrniti prejšnje poslance in zagotoviti Robertu Golobu nadaljevanje vladanja.

Če Golob izgubi še ponovljene volitve, pa bodo vajo najbrž ponavljali.

Podpisniki takšnega predloga ustavnemu sodišču so po poročanju več medijev (spisek je povzet po N1): Bojana Leskovar, Rudi Rizman, Sanja Fidler, Leon Magdalenc, Blaž Rozman, Vesna Vuk Godina, Svetlana Makarovič, Renata Salecl, Spomenka Hribar, Janez Markeš, Svetlana Slapšak, Matjaž Hanžek, Vlado Miheljak, Slavko Splichal, Hajdeja Iglič, Vinko Möderndorfer, Darko Štrajn, Polona Jamnik, Boris A. Novak, Matej Šurc, Janez Jančar, Dragan Petrovec, Niko Toš, Bogomir Kovač, Dušan Plut, Boris Vezjak, Tamara Lah, Božo Repe in Slavoj Žižek.