SDS, Demokrati ter trojček NSi, SLS in Fokus podpisali koalicijsko pogodbo

Piše: STA

Stranke SDS, Demokrati ter NSi, SLS in Fokus so danes podpisale koalicijsko pogodbo. Podpis pogodbe v DZ je potekal za zaprtimi vrati, je pa pričakovati, da bodo vsebino sporazuma danes tudi javno objavili. Desna koalicija med svojimi prioritetami navaja razvoj in blaginjo Slovenije, boj proti korupciji, decentralizacijo in debirokratizacijo.

Informacijo o podpisu pogodbe so stranke sporočile prek družbenih omrežij. Po podpisu za zdaj izjav še niso dajale. Je pa ob prihodu na podpis, ki je potekal v državnem zboru, predsednik Demokratov Anže Logar ocenil, da je koalicijska pogodba kvalitetno sestavljena in zajema velik del njihovega volilnega programa, zato jo z veseljem podpiše. “Ponuja tudi novi razvojni koncept za Slovenijo, da lažje zadiha, da sprostimo gospodarstvo, da debirokratiziramo državo in je močna zaveza za boj zoper korupcijo. Tako da mislim, da gre vsebina v pravo smer,” je povedal.

V koalicijski pogodbi je v dveh členih posebej izpostavljena tudi predvidena ustanovitev t. i. Skoka, enote za pregon korupcije in organiziranega kriminala. “Mislim, da je tokrat resna politična volja, da se oblikuje močan tožilski organ s stebrom pri policijskem in pri sodstvenem delu, zato da bo pregon koruptivnih dejanj, organiziranega kriminala in hujših kaznivih dejanj čim bolj učinkovit,” je povedal Logar. Meni, da se tudi odhajajoča vladna koalicija ugotavlja, da se je treba s tem problemom resno soočiti, zato pričakuje njihovo podporo zakonu.

Na vprašanje, zakaj pogodbo podpisujejo za zaprtimi vrati, je dejal, da ne gre za zaprta vrata ter da iz tega ne delajo političnega šova, ampak zgolj, “kar državljanke in državljani pričakujejo in potrebujejo v Sloveniji”.

Predsednica SLS Tina Bregant pa je ob prihodu dejala, da je koalicijska pogodba dobra. “Ocenjujemo, da je to trenutno edina razvojno naravnana možnost za Slovenijo,” je povedala. Na vprašanje, ali pričakuje, da bo SLS dobila eno ministrsko mesto, je odgovorila, da je pogodba napisana meritokratsko in da spoštuje vrednote, da se delo splača in da kdor dela več, dobi več, ter da so v skupni listi SLS, NSi in Fokus prispevali pomemben delež glasov. “Želimo si biti del vlade in tvorno prispevati k uresničevanju programa,” je še dejala.

Poslanci koalicijskih strank so pogodbo podpisali dan pred glasovanjem o njihovem mandatarskem kandidatu, prvaku SDS Janezu Janši. Podpise pod njegovo kandidaturo so ob poslancih strank nove koalicije prispevali tudi poslanci Resnice, ki pa formalno ostaja v opoziciji.

Ker imajo omenjene stranke skupaj 48 glasov, Janša pa jih za izvolitev potrebuje 46, je tako pričakovati, da bo Janša v petek izvoljen in bo že četrtič v zgodovini države dobil mandat za sestavo vlade.