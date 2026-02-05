Janša odgovarja tistim, ki so nezadovoljni s politiko Evropske ljudske stranke

Piše: G. B.

Na obisk v Slovenijo je prispela delegacija Evropske ljudske stranke (ELS oz. EPP) s predsednikom Manfredom Webrom. Po pričakovanju bo delegacija izrazila uradno podporo pred volitvami tako SDS kot tudi listi NSi, SLS in Fokus.

Je pa mogoče zaznati tudi (sicer razumljivo) nezadovoljstvo z nekaterimi potezami ELS v zadnjih letih. Tako v zvezi z migracijami, zelenim prehodom in zadnje čase tudi v povezavi z odnosom med nekaterimi upornimi evropskimi poslanci ter Evropsko komisijo.

Vendar za zdaj ni znamenj, da bi se SDS distancirala od vrha EPP, čeprav glede določenih vprašanj nima istih stališč kot Evropska komisija, ki jo vodi Ursula von der Leyen.

Kot je na omrežju X pojasnil predsednik SDS Janez Janša, EPP ni klasična nacionalna stranka, ampak zveza nacionalnih strank, ki pa imajo med seboj tudi različna stališča, saj tudi Evropska unija ni enotna država, pač pa zveza držav.

“Odločitve se sprejemajo (dokler bo šlo) zgolj s kompromisi med 27 državami. In brez EPP (ki sicer nima niti 25 odstotkov glasov) ni možno ne sprejeti kake odločitve v desno in ne zaustaviti kake norosti v levo. Zato je EPP ne glede na vse očitke in napake prostor, kjer se da v bitki za stvar še največ doseči,” je zapisal Janša.

Malo na pamet tole. V EPP, ki seveda ni klasična nacionalna stranka, ampak zveza nacionalnih strank, so zelo različna stališča. Tudi EP ni klasični zakonodajalec. Ker EU ni država. Odločitve se sprejemajo (dokler bo šlo) zgolj s kompromisi med 27 državami. In brez EPP (ki… https://t.co/VnnH1nkkhK — Janez Janša (@JJansaSDS) January 22, 2026

Se je pa z Manfredom Webrom po poročanju spletne strani Družine že sestal ljubljanski pomožni škof Anton Jamnik, ki je delegat Slovenske škofovske konference pri COMECE v Bruslju in hkrati predsednik komisije za etiko pri Komisiji škofovskih konferenc v Bruslju. Jamnik je v pogovoru pojasnil, da si Cerkev prizadeva, da bi se v slovenski družbi spoštovale temeljne vrednote, predvsem ko gre za spoštovanje človeškega življenja od spočetja do naravne smrti, človekove pravice, versko svobodo in predvsem to, da želi Cerkev z različnimi dejavnostmi prispevati k skupnemu dobremu v slovenski družbi in tudi v Evropi.