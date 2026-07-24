Janković doživel še en pravni poraz: Kanal C0 mora skozi okoljsko presojo

Piše: Nova24tv.si

Ljubljanskemu županu Zoranu Jankoviću, ki na vse pretege forsira gradnjo kanala C0 navkljub opozorilom številnih strokovnjakov, ki opozarjajo na neprimernost takšne gradnje čez vodovarstveno območje, nedvomno ni po volji nedavna odločba Ministrstva za okolje in prostor. V skladu z njo je namreč Mestni občini Ljubljana naloženo, da bo moral kanal C0, ki bo obdan z betonsko kineto, prestati študijo presoje vplivov na okolje. Zadovoljstva nad odločitvijo ne skriva odvetnik Klemen Golob, ki je s tem dosegel ponovno zmago nad županom, ki se bo jeseni že sedmič potegoval za županski mandat v “najlepšem mestu na svetu”.

Odvetnik Alpe Adria Green in več zasebnikov na trasi kanala C0 Klemen Golob je v zvezi z odločitvijo, ki je bila izdana 16. julija letos, za Domovino povedal, da ga veseli, da je stroka prevladala nad politiko. “Očitno je bila potrebna sprememba oblasti, da je ministrstvo po vseh teh letih truda in boja končno sprejelo pravilno in zakonito odločitev ter zahtevo MOL, ki je zahtevala odpravo sklepa ARSO iz leta 2020, zavrnilo,” je bil jasen.

Konkretno odločitev ministrstva, ki ga po novem vodi Polona Rifelj, je označil za eno izmed pomembnejših. Pravno gledano je namreč “sedaj nastala situacija, ko imamo dokončno in pravnomočno eno in edino odločitev, to pa je, da je treba za sporni del kanala C0 izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje”. Pojasnil je, da “ob nedvoumni in jasni dikciji Zakona o varstvu okolja in Gradbenega zakona to pomeni ničnost izdanih gradbenih dovoljenj”.

Občina ima na voljo vložitev tožbe

Po njegovih besedah ima Mestna občina Ljubljana sedaj na voljo vložitev upravnega spora na Upravnem sodišču. V primeru, da bo do vložitve tožbe v praksi tudi prišlo, Golob že sedaj ocenjuje, da bo ta precej “jalova in obsojena na propad”. V zvezi z Upravnim sodiščem smo na začetku maja letos poročali, da je odločilo, da državna sekretarka Ministrstva za okolje Tina Seršen ni imela ustreznega pooblastila za podpis odločbe, po kateri za okoljsko sporni projekt izgradnje kanalizacijskega kanala C0 ni potrebna presoja vplivov na okolje.

Spomnimo. Odvetnik Golob je tedaj pojasnil, da je prišlo do odprave odločbe Ministrstva za okolje, podnebje in energijo, “s katero je ministrstvo odpravilo sklep Agencije RS za okolje (ARSO) iz leta 2020, da je za vgradnjo povezovalnega kanala C0 z dodajanjem armiranobetonske kinete na območjih Vižmarij in Ježice v Ljubljani treba izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje”. S tem je Upravno sodišče izrazilo strinjanje z mnenjem preiskovalne komisije DZ v prejšnjem sklicu parlamenta, ki jo je vodila poslanka SDS Anja Bah Žibert, da je Seršenova brez ustreznega pooblastila za tovrstno postopanje. Slednja je sicer na zaslišanju pred komisijo vztrajala, da je odločbo podpisala v sklopu nadomeščanja ministra po pooblastilu. Zadeva je bila tako ministrstvu vrnjena v ponovno odločanje, podane pa so bile tudi jasne usmeritve, da je treba pojasniti, čemu “kanalizacija ne potrebuje presoje vplivov na okolje”. Slednje je s strokovnega vidika nemogoče narediti, saj konkretni projekt ogroža pitno vodo za več kot 300 tisoč ljudi na širšem območju Ljubljane. Stroka je namreč jasna, da cev ne more biti stoodstotno vodotesna ter da tudi s pomočjo kinete ni mogoče preprečiti razlitja fekalij v pitno vodo.