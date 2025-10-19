Janija so odnesle bivše, zamenjal ga bo …

Piše: Spletni časopis

S seznanitvijo z odstopom vodje poslanske skupine SD Janija Prednika, se bo jutri opoldne začela oktobrska redna seja parlamenta. Seznanitev bo omogočila, da bo lahko državna komisija (DVK) predlagala novega poslanca SD. DVK se bo jutri popoldan sestala zaradi potrjevanja pravil in rokov za izvedbo referenduma o državni pomoči pri samomorih, ki bo 23. novembra.

Prednik je odstopil, ker je Bojan Požar v začetku oktobra razkril, da ga je ovadila še druga bivša partnerka, češ da bi jo naj pretepal in jih grozil. Prednik je zanikal, da bi bil fizično nasilen. Priznal pa je, da se je v konfliktih napačno odzival. Po rezultatu volitev bi Prednikov sedež moral pripasti naslednji v enoti, to je Andreja Katič. A Katičeva je že pravosodna ministrica, to je postala po odstopu Dominike Švarc Pipan zaradi afere Litijska.

Andreja Katič Foto: Žan Kolman/KPV

Naslednja po rezultatu v enoti je Janja Rednjak z devetimi odstotki. Če bo soglašala, bo postala poslanka do konca mandata. Torej še največ pol leta. Mandat naslednice ali naslednika Prednika mora potrditi državni zbor. Dosežki kandidatov SD v okrajih volilne enote Celje leta 2022 so bili takšni:

Odstopov poslancev je bilo doslej že veliko, a vsi so bili iz Svobode. Najbolj znan med “odstopniki” je boksar Dejan Zavec, ki je odstopil skupaj z Martinom Marzidovškom. Oba sta bila v parlamentu povsem neopazna in izgubljena. Zavec je Svobodi ponudil svoj športni sloves za pridobivanje volivcev, za poslanca pa ni bil. Lani je odstopila tudi Monika Pekošak, ki se je preselila v boljše plačano službo na državno Družbo za avtoceste (DARS), ki si jo je kadrovsko podredila največja vladna stranka.

Kot poslanec Svobode pa je odstopil tudi zvezdniški minister za zdravje Danijel Bešič Loredan, ki ni bil pripravljen široko ukinjati zasebne pobude v zdravstvu.

Ob odstopih je vrsta poslancev tudi prestopala. Mojca Pašek Šetinc se je iz Svobode preselila k SD, Tine Novak iz Svobode pa je z Anžetom Logarjem in Evo Irgl (ob SDS) šel v nepovezano poslansko skupino, naredili so stranko Demokrati.

Nepovezani Eva Irgl, Anže Logar in Tine Novak (Demokrati) Foto: Matija Sušnik/DZ

Miha Kordiš iz Levice in Dejan Kaloh iz SDS pa sta iz svojih strank prestopila med povsem proste strelce, ker niti v poslanski skupini nepovezanih nista.