Janez Janša odgovarja odhajajoči vladi: “Žal vi zavajate”

Piše: C. R.

Janez Janša je ostro kritiziral izjavo vlade Republike Slovenije glede včerajšnjega neformalnega srečanja voditeljev EU na Cipru. Vlada je namreč sporočila, da na srečanju ni bilo sprejetih nobenih odločitev o prihodnjem večletnem finančnem okvirju (MFF) EU za obdobje 2028–2034, temveč zgolj izmenjava mnenj.

Janša trdi, da takšne izjave zavajajo, saj so po njegovih izkušnjah prav neformalna srečanja tista, kjer se dosegajo bistveni premiki.V objavi na omrežju X je Janša zapisal: »Žal vi zavajate. Doslej sem se 3x (edini iz Slovenije) pogajal za 7 letne FPEU. Vedno je bil vsebinski premik in/ali dogovor dosežen na ‘neformalnih’ srečanjih. Formalni Svet EU ga je zgolj potrdil.«

Gre za odgovor na objavo vlade v odhodu, ki je pred tem zapisala: »Ne zavajajte! Današnje srečanje voditeljev na Cipru je bilo neformalne narave. O prihodnjem večletnem finančnem okviru EU je potekala zgolj izmenjava mnenj, druga po vrsti, nobenih odločitev! Slovenska stališča so znana in so bila na vrhu tudi slišana. Prava pogajanja se pričnejo šele jeseni.«

Neformalno srečanje voditeljev EU je potekalo 23. in 24. aprila 2026 v Nikoziji in Aji Napi na Cipru v okviru ciprskega predsedovanja Svetu EU. Voditelji so razpravljali o prihodnjem večletnem finančnem okvirju 2028–2034, energetski varnosti, vplivu konfliktov na Bližnjem vzhodu ter geopolitičnih izzivih. Kot je sporočil Evropski svet, je šlo za odprto izmenjavo mnenj brez sprejema konkretnih sklepov. Naslednja razprava z morebitnimi številkami je načrtovana za junij 2026 na podlagi predloga ciprskega predsedstva.

Janša je eden redkih slovenskih politikov z neposrednimi izkušnjami pri pogajanjih o MFF – kot premier je sodeloval pri treh sedemletnih proračunskih okvirjih EU.