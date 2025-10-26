Ivan Simič: “Trikrat sem bil državni uradnik in moj cilje je bil, da sem vsak dan na koncu delovnega časa imel prazno mizo”

Piše: Celjski glasnik

Kot mnoga druga področja je tudi birokracija in delovanje državnih organov pod vlado Roberta Goloba postala še večja “rak rana” slovenske družbe.

Še več, danes smo priča zamisli koalicije, ki bi dejansko na eni strani dovoljevala zavlačevanje postopkov odločitve, od državljanov pa pričakujejo, da bodo potem takem pisanje tudi nemudoma prevzeli. Na to dejstvo je opozoril davčni strokovnjak mag. Ivan Simič.

Če koalicija želi v ZUP-u uvesti kratko fikcijo vročitve, naj uvede še kratko fikcijo odločitve in odpravi instrukcijski rok. Torej, če državni organ v sedmih dneh od prejema vloge ne odloči o vlogi, se šteje, da je vloga rešena pozitivno. Samo to bo skrajšalo upravne postopke. — Ivan (@IvanSimic59) October 21, 2025

“Če koalicija želi v ZUP-u uvesti kratko fikcijo vročitve, naj uvede še kratko fikcijo odločitve in odpravi instrukcijski rok. Torej, če državni organ v sedmih dneh od prejema vloge ne odloči o vlogi, se šteje, da je vloga rešena pozitivno. Samo to bo skrajšalo upravne postopke,” je opozoril Ivan Simič.



Na ta njegov zapis se je malo hudomušno odzval uporabnik družbenega omrežja, ki je davčnemu strokovnjaku pojasnil, da se lahko zaradi tega znajde pred sodiščem, ker izvaja mobing nad javnimi uslužbenci, ker jim odreja delo. A tudi mag. Ivan Simič mu ni “ostal dolžan” in mu je pojasnil: “Trikrat sem bil visoki državni uradnik in sem delal 10 – 12 ur na dan. Moj cilj je bil, da sem vsak dan na koncu delovnega časa imel prazno mizo.”