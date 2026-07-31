Ironično! NATU podajal lažne podatke, njegovi prijatelji stranko Vesna izkoristili za prihod v parlament, on pa govori kako je Resni.ca postala laž!

Piše: Celjski glasnik

Že ko se je Borut Sajovic podal iz lokalne politike v državno, so krajani Tržiča opozarjali, da gre za človeka brez kančka sramu, hkrati pa za človeka, ki bi rad vsem pridigal, kaj je prav ter kaj se spodobi.

Danes po tem, ko je bil poslanec koalicije, minister, danes pa je poslanec opozicije, lahko državljani na dnevni ravni vidimo, kako je pri Borutu Sajovicu edino pomembno imeti oblast ter vse nasprotnike diskreditirati, pa čeprav je najmanj primerna oseba da to počne.

Nevem no… Levica je denimo nategnila Vesno in njihove volivce, vaš kolovodja se je pa dokazljivo celi mandat svinjsko lagal in nategoval ljudi… beseda res ni konj, so pa konji velikokrat pametnejši kot ljudje pic.twitter.com/azCEA3ezt1 — Johanca (@Johanca_4me) July 25, 2026

Danes ljudem deli po njegovem “modre nasvete”, kako smo priče, da je Resni.ca postala največja laž. In to izključno zaradi tega, ker se niso podredili Robertu Golobu in mu omogočili, da bi še 4 leta netransparentno zapravljal davkoplačevalski denar. Pri tem pa seveda ”modri” Borut Sajovic pozablja, da je ravno on zakuhal eno največjih afer v pretekli vladi in to povsem na koncu, ko je z lažmi zavajal zvezo NATO.

Lahko bi rekli da to še ni vse. Sajovic, ki danes deli moralne nasvete, je pozabil, kako so njegovi veliki prijatelji iz Levice izkoristili stranko Vesna, samo zato, da so dobili manjkajoče glasove in so se lahko prebili v parlament in “priklopili” na davkoplačevalski denar. Levica je namreč lepo sledila Robertu Golobu, katere vlade del je bil tudi Sajovic in so po odsluženosti politične sopotnike “vrgli čez ramo”. Vendar kljub temu bi Sajovic ljudem delil nasvete kako vsi vse delajo narobe, samo oni so pravi, da vodijo državo.