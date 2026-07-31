Jokajoča Tanja za medije o tem kako se ji godi krivica, molči pa o kazenski ovadbi, ki jo je doletela!

Piše: Celjski glasnik

Že res, da slovenska sodišča na precej nenavaden način občasno tudi medijska poročanja vzamejo za dokaz o kakšni zadevi in to predvsem takrat, ko gre za koristi globoke države ter škodo vseh ostalih, ki se s to politiko ne strinjajo.

A v primeru Tanje Fajon in njene kandidature za Sahel bi bilo verjetno vseeno bolj pametno, da bi zbirala gradivo za tožilstvo, kot pa upoštevala Mladino, ki seveda sedaj igra na vlogo žrtve politike. Seveda pa pri Mladini ne bodo omenili, da gre že pri sami kandidaturi za precej sporen postopek.

Afera Sahel dobiva epilog. @MZEZ_RS @TKajzer je na specializirano državno tožilstvo vložilo kazensko ovadbo zoper Tanjo Fajon in Bojano Žvokelj. Podrobnosti v @PlanetTV ob 18. uri. pic.twitter.com/ZlsXlJx33a — Luka Svetina (@LukaSvetina) July 26, 2026

Danes tako lahko ljudje prebirajo, kako Tanja Fajon sebe prikazuje kot žrtev politike Janeza Janše. Pri tem pa seveda zamolči, prav tako pa o tem molčijo njej naklonjeni mediji, da je šlo pri kandidaturi za izredno sporen postopek oziroma celo postopek, ki meji na kaznivo dejanje. A v politični propagandi, ki jo izvajajo nekateri mediji, seveda to ni pomembno, bolj je pomemben ideološki boj z nasprotno politično opcijo. Verjetno pa kljub temu Fajonovi ne bo hudo, saj bo morala za malo manjšo plačo verjetno postati zaposlena na RTV Slovenija, kjer tudi ne bo ravno trpela?

Da gre v zadevi Fajonove za sporen postopek, kaže tudi poteza novega zunanjega ministra Toneta Kajzerja. Ta je namreč na Specializirano državno tožilstvo vložil kazensko ovadbo zoper Tanjo Fajon in njeno sodelavko Barbaro Žvokelj, ki je poskrbela, da je bila nekdanja ministrica v igri za dobro plačano službo.