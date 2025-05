Grenak praznik dela pod Golobom: Cene izdelkov v trgovinah so se podražile za 50 odstotkov

Piše: Moja Dolenjska

Primerjava cen izbranih izdelkov kaže, da se je osnovna nakupovalna košarica od leta 2008 zvišala za 50 odstotkov, poroča portal Info360. Najbolj so se podražili riž (+87 %), jogurti (+25,5 %), čokolada, maslo, kakav in živalska hrana (40–100 %), sadje (157,5 %) in meso (73,4%).

Leta 2008 smo za nakup vsakdanjih živil odšteli 27,37 evra, danes pa odštejemo 41,46 evra. Košarica se je v 17 letih podražila za 14,09 evra ali 51,5 odstotka.

Na podražitev so v največji meri vplivale bistveno spremenjene globalne okoliščine. Izjemen skok v cenah energentov je botroval dvigu cen surovin za pridelavo hrane in končno ceno za potrošnika, je za portal podražitve ocenil Branko Ravnik, varuh odnosov v verigi preskrbe s hrano.