Golob ujet še pri eni laži: v februarju še večji skok pri ilegalnih migracijah

Piše: Spletni časopis

Predsednik vlade Robert Golob je v parlamentu trdil, da je dotok migrantov v letu 2026 “minimalen” in da so rezultati njegove vlade radikalno znižanje ilegalnih prehodov.

Sveže poročilo policije, ki vključuje podatke za februar, razkriva povsem drugačno sliko: namesto upada smo priča drastični rasti, ki demantira premierjeve besede. Tako je v parlamentu svoje uspehe povzel v odgovoru Žanu Mahniču (SDS): “Ampak danes imamo rezultate. V letu 2025 je dotok ilegalnih migrantov v Slovenijo radikalno upadel. V letu 2026 je dotok minimalen. In to je rezultat delovanja te vlade.”

Če je januarska statistika Golobove trditve o “minimalnem dotoku” postavila pod vprašaj, jih februarski podatki dokončno sesujejo. Policija je v svojem najnovejšem poročilu razkrila, da se trend nezakonitih vstopov ne ustavlja, ampak stopnjuje.

Številke ne lažejo: 50-odstotna rast v dveh mesecih

V obdobju od 1. januarja do 28. februarja 2026 je policija obravnavala 3.576 nedovoljenih vstopov v državo. V istem obdobju lanskega leta (2025) jih je bilo 2.385. To pomeni, da se je število migrantov v prvih dveh mesecih leta 2026 povečalo za skoraj 50 odstotkov (točneje 49,9 %) v primerjavi z lanskim letom. O kakšnem “minimalnem dotoku” ali “rezultatih delovanja vlade”, o katerih je v DZ govoril Golob, torej ni ne duha ne sluha. Rekordne številke, ki jih je ves čas dosegala sedanja vlada, kaže grafika:

Hrvaška meja ostaja odprta vrata

Največje breme nezakonitih migracij še vedno nosi meja s Hrvaško, kjer je bilo obravnavanih kar 90,9 odstotkov vseh nedovoljenih vstopov (3.252 primerov). Najbolj obremenjena ostaja Policijska uprava Novo mesto, ki je obravnavala več kot 73 odstotkov vseh migrantov.

Struktura migrantov po državljanstvu na hrvaški meji je takšna:

Egipt: 481 (lani 151)

481 (lani 151) Afganistan: 473 (lani 312)

473 (lani 312) Bangladeš: 331 (lani 233)

331 (lani 233) Nepal in Sudan: oba po 274 primerov

Zloraba azilnega sistema se stopnjuje

Še bolj skrb vzbujajoč je podatek o izraženih namerah za mednarodno zaščito. V prvih dveh mesecih leta 2026 je namero podalo 3.165 tujcev, medtem ko jih je bilo v lanskem enakem obdobju 2.037. Gre za več kot 55-odstotno povečanje. Z izražanjem namer si migranti zagotovijo, da jih policija ne vrača nazaj na Hrvaško, inštruirali so jih, kako se izogniti vračanju, vladno financirani nevladniki, je pa to tudi “vstopnica” za brezplačen prevoz v notranjost države, od koder migranti večinoma nadaljujejo pot proti ciljnim državam EU, ne da bi dejansko počakali na azilni postopek.

Prikrivanje kot vladna metoda

Medtem ko policija s suhoparno statistiko demantira predsednika vlade, se v ozadju nadaljuje politika prikrivanja. Golobov napovedan “boj proti lažnim novicam” v sodelovanju z nevladniki tipa Nika Kovač je predvsem utišanje tistih, ki opozarjajo na realne posledice politike odprtih meja – od povečanega kriminala do spolnega nasilja, kar policija javnosti še naprej sistematično prikriva kot tudi to, kdo je izdal navodila o tem, da se ne obvešča javnosti o dogodkih, ki bi lahko razburili javnost.