Golob priznal, da je “nategnil” volivce

Po polomu na volitvah, ko je je Svoboda, ki je prej sama imela 41 poslancev, skupaj s SD in Levico (z Vesno) pristala pri 40 poslancih, je Robert Golob NSi (s SLS in Fokusom) in Demokratom ponudil pet ministrskih položajev v vladi.

11 bi jih ohranile stranke sedanje koalicije. Resni.ci pa ponuja dogovor o sodelovanju v opoziciji (po vzoru dogovora, ki ga je nekoč imela Levica z Marjanom Šarcem). Število ministrstev bi s tem Golob znižal iz dosedanjih rekordnih 19 na 16. Za zdaj ne omenja dodatnih ministrov brez listnice (ministrstev), ki so sicer značilnost vlad. Število ministrstev, če bi jih bilo 16, bi bilo še vedno Golobov rekord. Le njegova sedanja izjemno obilna vlada jih je imela več. Kar 19.

Golob ima s tem predlogom več težav. Svoje volivce je na referendumu prepričal, da država potrebuje 19 ministrstev, ministrov pa celo 20. Z zniževanjem števila, ki ga predlaga, zdaj dokazuje, da je volivce naplahtal, da bi poplačal apetite po funkcijah strank, ki so vladale zadnja leta. Da država potrebuje pet dodatnih ministrstev (med drugim eno posebej za solidarno prihodnost za Simona Maljevca) je na referendumu skoraj 400.000 pristašev koalicije, ki je vladala zadnja leta, odločilo tako:

Ne gre le za ministre, ti imajo še sekretarje (namestnike), direktorje direktoratov in še vse mogoče. Naša država ima tudi v evropskih primerjavah velikansko število ministrov. Pa čeprav sodimo med palčke po velikosti in proračunu. Po vrhu pa ministrstva Golob zdaj ponuja NSi, ki se z njim o sodelovanju sploh ne pogovarja. Kar ni ravno resno. Iz NSi so se na ponujeno darilo odzvali tako: “Skupna lista NSi, SLS in FOKUS z Gibanjem Svoboda in Robertom Golobom ne deli skupnih vrednot, prav tako se bistveno razlikujemo v programskih ciljih. Naše delovanje v skupni vladi ni mogoče. Slovenija potrebuje spremembo politične smeri. Zato si bomo prizadevali za oblikovanje stabilne in razvojno usmerjene desnosredinske vlade.”

Na to, da ponujajo ministrske položaje stranki, ki zavrača sodelovanje v Golobovi vladi, in ki je na to tudi opozorila z odgovorom, so se iz Svobode odzvali s kritiko NSi, da ta ne spoštuje rezultata volitev, ki je v tem, da so volivci sedanji vladni koaliciji doslej 53 sedežev v DZ znižali na vsega 40, torej na manj kot je prej imela Svoboda sama in da brez dodatnih sil nimajo večine za vladanje. Če povemo drugače: volivci so jim pokazali vrata. In zdaj nujno potrebujejo dodatne sile.