(FOTOGALERIJA+VIDEO) Izlitje milosti pri Kraljici miru na Kureščku – seminar patra Jamesa Manjackala

Tekst in foto: Gašper Blažič

Znani misijonar, karizmatik in duhovnik James Manjackal je tudi letos obiskal Slovenijo. Od 21. do 23. avgusta je bil Kurešček znova v znamenju duhovnega seminarja pod velikim šotorom.

Po nekajletnem premoru se je pater James na Kurešček vrnil lani in letos spet, kljub invalidskemu vozičku, bremenu let in bolezni. Zdi se, da mu je hrib južno od Ljubljane, kjer stoji obnovljena cerkvica Kraljice miru – ta je v času političnih sprememb in razpadanja Jugoslavije ponovno postala romarski kraj –, zelo pri srcu. Prvič je to svetišče obiskal leta 2002, ko se je srečal z duhovnikom, očetom Francem Špeličem. Ob tem si je želel, da bi na tem kraju imel seminar. Od leta 2003 do vključno leta 2012 so seminarji na Kureščku potekali vsako leto. Nato je v času pandemije covida-19 imel seminarje prek videopovezave posebej za Slovence. Leta 2012 je oče Špelič umrl, pater Manjackal pa je nato hudo zbolel, pričakujoč skorajšnjo smrt. Vendar se je vrnil. Na seminar na Kureščku je tudi tokrat prišlo veliko hrvaških romarjev, saj hrvaški škofje načeloma ne dovoljujejo oznanjevanja tujim misijonarjem.

Slavljenje s pesmijo

Medtem ko je lani tridnevni čas katehez, pričevanj, slavljenja, maše in češčenja minil v sončnem in vročem vremenu, pa je bilo tokrat nekoliko drugače. Predvsem v petek so bile precejšnje težave z vremenom, saj je zaradi neurja odpovedala tudi elektrika. Tudi v soboto dopoldne je močno lilo, a tokrat vsaj ni bilo vetra in grmenja. Vse skupaj se je začelo ob devetih, ko se je začelo slavljenje s pesmijo. Morda je večini katoličanov nekoliko neznan pojem »slavljenje«, saj takšen način molitve bolj prakticirajo nekatere Cerkve in denominacije, ki temeljijo na reformaciji. Denimo pri binkoštnikih. Za prevladujočo kulturo znotraj naših cerkva je petje z dviganjem rok in ploskanjem morda res nenavadno, saj smo navajeni klečanja s sklenjenimi rokami. Toda to ne pomeni, da takšen način molitve ni krščanski. Prav nasprotno.

Vremensko divjanje v petek

Pater James je nato spregovoril o dogodkih prejšnjega dne, ko je neurje preprečilo izvedbo maše in češčenja. Stopil je namreč v stik z molitvenimi skupinami, ki so z njim povezane in molijo za njegove seminarje v več kot sto državah po svetu. Člani teh skupin so v duhu dobili podobe, povezane s seminarjem. Molitvena skupina iz Savdske Arabije je denimo poročala o podobi kač in zmajev, ki so se plazili po hribu in ljudem želeli vzeti evharistijo, člani molitvene skupine pa so nato patra spraševali, kaj se je v tem času dogajalo. Čisto možno je, da so se na seminar odzvali tudi satanisti in začeli organizirati svoje »molitve«, ki jih izvajajo zlasti ponoči. Tudi zato je v dopoldanskem delu v soboto, med prvim odmorom, seminar obiskal eksorcist ljubljanske nadškofije, sicer profesor teologije dr. Bogdan Dolenc, in zmolil skupno molitev eksorcizma nad seminarjem ter vsemi udeleženci. V času odmorov je pater ves čas molil nad posamezniki, jedel pa ni praktično ničesar, saj se zelo veliko posti. Svoje trpljenje daruje za Božje kraljestvo, za ozdravljanje in osvobajanje ljudi. Podobno je tudi sv. pater Pij zelo veliko trpel in se postil, ob njem pa so mnogi doživljali čudeže. Tudi zanj so mislili, da bo mlad umrl, a je dočakal 80 let.

Božja volja za nas? Naša svetost!

Letošnja tema seminarja je bila »Dovolj ti je moja milost« (2 Kor 12,9). S temi besedami je Jezus nagovoril srce sv. Pavla, ki je bil slaboten. Nauk tega citata je, da lahko postanemo po Božji milosti močni prav takrat, ko smo slabotni, če povabimo Jezusa v svoje življenje in ga postavimo na prvo mesto. Ni vseeno, kako živimo, tudi sami moramo narediti korak naprej, opustiti škodljive in nemoralne razvade ter pustiti za seboj »vero iz navade«. Sv. Pavel tudi piše: »Kajti to je Božja volja, vaše posvečenje: da se vzdržite nečistovanja, da vsakdo izmed vas ohrani svoje telo v svetosti in časti, ne pa v poželjivi strasti kakor pogani, ki ne poznajo Boga.« (1 Tes 4,3–5) In velikokrat je misijonar – zlasti nato v nedeljo – vprašal navzoče: »Kaj je Božja volja za vas, dragi otroci?« Odgovor mora biti glasen in jasen: »Naša svetost.« Izvirni izraz »posvečenje« (v svetopisemski grščini: hagiasmos) bi lahko kdo razumel napačno, saj ne moremo vsi postati duhovniki, redovniki ali redovnice.

Še več o naukih patra Jamesa si lahko preberete TUKAJ.

Celoten seminar se je vse tri dni prenašal prek Youtuba. Posnetki so ohranjeni, letošnje najdete na profilu S-TV Skledar. Priporočam ogled.

Sicer pa o tem dogodku govorijo tudi fotografije spodaj.