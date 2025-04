Emavs – velikonočno srečanje z bližnjimi ali z vsem dobrim pri ljudeh!

Piše: Vančo K. Tegov

Marsikdo danes uporablja izraz, da gre v Emavs. Kaj pravzaprav to pomeni? Največkrat uporabimo ta izraz za obiske na velikonočni ponedeljek. Povezano je predvsem z osebnim voščilom za veliko noč oz. z oznanjenjem: “Aleluja! Jezus je vstal!” Ta besedni izraz izhaja iz svetopisemskega dogodka, ki ga opisuje Luka v 24. poglavju, 13 – 35.

Zgodba pripoveduje, kako sta dva učenca šla iz Jeruzalema v Emavs, vas, oddaljeno od Jeruzalema “šestdeset stadijev”. Pogovarjala sta se o vsem tem, kar se je zgodilo v Jeruzalemu zadnje dni. V današnjem času to bi pomenilo da si vzamemo čas za svoje bližnje, ki jih med letom ne srečamo, se ne srečujemo, da si lahko povemo novosti, da si povemo to kar se lahko ali edino pove samo v bližini svojega sorodnika, bližnjega.

Iti v Emavs lahko pomeni tudi bežati stran od težav, hudega, skriti se … se ne soočiti, oditi zaradi lastne nemoči ali zaradi veličine in pomembnosti dogodka kateremu niste kos ne duševno in fizično izpeljati… Ko sta učenca Jezusa “spoznala”, sta se vrnila v Jeruzalem. Sta se vrnila in oznanjala Jezusov nauk, njegovo smrt in vstajenje.

V današnjem času pa …

Na današnje, letošnje čase to lahko prevedemo tako, da lahko vse svoje moči vložimo v to da v dani situaciji, povzročeni od nam neznanih nagibov in razlogov, ki prinesejo veliko skušnjavo in napeljevanje v dejanja, ki nimajo nič skupnega z vero v boljši jutri, da naredimo vse da se ob tem svečanem in velikem preizkušajočem dogodku in dogajanju ter da zmoremo in premoremo modrosti in moči obdržati prav to, vero v boljše jutri. Zdi se da s pomočjo Emavsa, dneva po vstajanju Jezusa in mrtvih njegovega slavljenja in sporočanja o vstajenju, bo lažje.

V kolikor se je koga od vas dotaknila Velika noč, eden od najbolj pomembnih krščanskih praznikov ter velikonočni ponedeljek dan, ali dan za Emavs, v prvinskem smislu, je možnosti da bo še kaj od vas po končani katarzi, dragi sobratje in sestre in da bo svet videti boljši, pri nas, ob nas, v nas in vas.

Če ste naredili kar koli od tega kar pritiče k Emavsu, ste storili veliko za vse in za sebe. Če pustimo, da Jezusova zgodba in Jezus sam, postane del nas, bomo tudi mi postali del njegove zgodbe. Upam da, je vsak med nami, na kakršen koli način vzel pot pod noge, in šel v Emavs! V družbo dobrih ljudi!