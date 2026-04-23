Golob ima problem, zaradi katerega ne more odpotovati na vrh EU

Piše: C. R.

Premier Robert Golob je zaradi obveznosti v državnem zboru, ki se bo jutri predvidoma sestal na dveh izrednih sejah, odpovedal udeležbo na dvodnevnem neformalnem vrhu EU na Cipru, so danes za STA sporočili iz kabineta predsednika vlade.

V ospredju vrha, ki se bo danes začel z večerjo, bo odziv unije na vojno na Bližnjem vzhodu in njene posledice za evropsko gospodarstvo.

Voditelji EU bodo govorili še o nadaljnji pomoči Ukrajini v njenem boju z rusko agresijo. Pridružil se jim bo tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ki jih bo po pričakovanjih pozval k nadaljnji finančni, vojaški in diplomatski podpori.

Jutri se bo neformalni vrh zaključil z razpravo o predlogu večletnega finančnega okvirja EU za obdobje 2028-34. Po koncu pa se bodo voditeljem na delovnem kosilu pridružili vodilni predstavniki iz regije Bližnjega vzhoda.

Golob kot predsednik vlade sicer opravlja tekoče posle, vendar ima dvojno vlogo, saj mu je po volitvah začel veljati mandat poslanca DZ. Dokler nova vlada ne bo izvoljena, nadomestnih poslancev v DZ ne bo.

Ta petek sta napovedani dve izredni seji DZ. Kolegij predsednika DZ se je včeraj dogovoril še o eni izredni seji DZ, poleg tiste, ki bo posvečena zmanjšanju števila ministrstev. Na njej bodo obravnavali predlog sprememb zakona o prispevkih za socialno varnost poslanske skupine Levice in Vesne. Predlagajo ukinitev enotnega obveznega zdravstvenega prispevka, ki bi ga nadomestili z dvigom obstoječih prispevnih stopenj.