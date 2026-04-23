In memoriam: Ivan Rebernik (1939-2026)

Piše: C. R.

Sredi aprila se je izteklo zemeljsko življenje 86-letnega dr. Ivana Rebernika, profesorja, dolgoletnega vatikanskega knjižničarja in v Rimu živečega Slovenca, ki je bil sicer doma s Prevalj, rojen pa je bil v Mariboru.

Pri svojih dvajsetih letih je zaradi političnih razlogov emigriral v Rim. Leta 1963 je na papeški univerzi Gregoriana v Rimu magistriral iz filozofije, leta 1980 pa doktoriral iz teologije. V letih 1967–80 je bil v univerzitetni knjižnici odgovoren za katalogizacijo in klasifikacijo knjižničnega gradiva. Med letoma 1972 in 1976 je pri RAI v Rimu skrbel za 20-minutne radijske oddaje v slovenščini.

Leta 1980 se je zaposlil v Vatikanski apostolski knjižnici, od leta 1988 je deloval kot predstojnik kataloškega oddelka. Ukvarjal se je z organizacijo in strokovnim poslovanjem v knjižnicah, s katalogizacijo knjižničnega gradiva ter z elektronsko informacijsko povezavo med knjižnicami. O svojem delu je objavil več priročnikov ter kot strokovnjak bibliotekarstva pripravil številna strokovna predavanja. Bil je tudi diplomat ter veleposlanik Slovenije pri Svetem sedežu in visoki član Viteškega reda Božjega groba v Jeruzalemu.

Slovenski škofje so dr. Reberniku leta 2011 podelili Odličje sv. Cirila in Metoda v zahvalo in priznanje za izredne zasluge na področju diplomatske, vzgojne in bibliotekarske dejavnosti na ravni vesoljne Cerkve in Katoliške Cerkve v Sloveniji. Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor mu je leta 2017 podelil odlikovanje srebrni red za zasluge za prispevek h krepitvi odličnih vsestranskih odnosov med Republiko Slovenijo in Svetim sedežem. S svojim delovanjem je namreč krepil vezi med Slovenci doma in po svetu ter ohranjal živ stik z domovino. »Številni duhovniki in drugi se ga s hvaležnostjo spominjamo ter ohranjamo spoštljiv spomin na njegovo življenjsko pot, ki jo zaznamujejo predanost sočloveku, širina duha, zvestoba Katoliški Cerkvi in slovenskim koreninam. Mnogim slovenskim in drugim študentom je bil mentor, do vseh pa odprt ter občutljiv za stisko bližnjega,« je zapisal predsednik SŠK dr. Andrej Saje.

Pogreb Ivana Rebernika je bil v soboto, 18. aprila, v župniji Santuario di Santa Maria in Traspontina, pokopali pa so ga na pokopališču Campo Santo Teutonico v Vatikanu.