Danes v Črenšovcih posvetitev novega murskosoboškega škofa

Piše: C. R., STA

V župnijski cerkvi Povišanja svetega križa v Črenšovcih bo danes ob 16. uri potekala slovesnost posvetitve novega murskosoboškega škofa. V škofa bo posvečen dosedanji duhovnik celjske škofije Janez Kozinc, ki ga je na položaj junija imenoval papež Leon XIV. Kozinca bo posvetil njegov predhodnik, zdaj škof v Kopru, Peter Štumpf.

Glavni posvečevalec novega murskosoboškega škofa bo koprski škof Štumpf, soposvečevalca apostolski nuncij Jean-Marie Speich in mariborski nadškof Alojzij Cvikl. Pridigo bo opravil celjski škof Maksimiljan Matjaž.

Slovesnosti se bodo udeležili škofje iz Slovenije in tujine, duhovniki, predstavniki verskih skupnosti ter številni verniki. Petje bo oblikoval združeni cerkveni zbor pod vodstvom Katje Kovač, del bogoslužja pa bo potekal tudi v madžarskem, romskem in hrvaškem jeziku.

Dogodek bo v največji cerkvi škofije, v Črenšovcih, saj je tam omogočen neoviran potek bogoslužja in sprejem večjega števila vernikov.