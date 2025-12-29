Celjanka Silva Puntar, članica Slovenske demokratske stranke, danes slavi svojih »prvih« 100 let

Piše: Vančo K. Tegov

Danes je dopolnila okroglih 100 let naša Silva Puntar, rojena na Uncu leta 1925, skozi življenje v glavnem delovala kot ekonomistka, je naša znana in znamenita someščanka, ki v Celju živi skoraj 70 let.

Zadnjih osem je stanovalka v domu za starostnike Domob Savinji. Kljub res lepi in častitljivi letnici je Silva vedra in razpoložena in pripravljena za pogovor in debato.

Tako kot jo poznamo, takšna je bila tudi danes. Vedra, nasmejana, samostojna. Takšen odločen tip ljudi so, ki izhajajo iz Notranjske, iz Unca, kjer je začela svoje življenje, če štejemo današnji dan, pred natančno stotimi leti. Lepo. To je Silva Puntar. Sveža, čila in bistra, odločna stoletnica.

V svojih stotih letih je dala skoz vse sisteme svojega časa. »Za samo osamosvojitev sem vedela da je to nekaj lepega. Že dolgo pred osamosvojitvijo je vedela, da bo komunizem propadel«. Od domačega Unca, preko Ljubljane do Celja. Pravzaprav je bila najprej v Štorah, od leta 1956, kot pravi v času invazije sovjetskih sil na Madžarsko, je prišla v Celje na srednji ekonomski šoli. Recept na manj stresno življenje biti sam svoj tistemu, ki ne prenese pa lahko uide. V svojih letih še vedno bere brez očal. V glavnem tiskovine. Na TV pravi da govorijo prehitro. Zvedeli smo da je gospa Silva danes edina živeče v Sloveniji ki je zadnja pred smrtjo govorila z generalom Rudolfom Maistrom pri svojih rosnih osmih letih.

Na vprašanje, kaj meni o Janezu Janši, je dejala, pravzaprav je naročila, naj še dolgo vztraja, da vztrajno in pametno vodi, ne samo stranko, ampak tudi nekaj več, kot je država Slovenija. “To zmore. Slovenija ga potrebuje.”

Obiskali so jo predstavniki Mestnega odbora SDS Celje s predsednikom, kjer je članica Silva Puntar, današnja slavljenka. To je druga stoletnica v Celju, kot članica SDS v Celju. Iz glavnega tajništva SDS sta bila Alenka Koren Gomboc in Luka Simonič, predsednik Slovenske demokratske mladine, in seveda Polona Rifelj, kandidatka za poslanko in Celja na listi SDS.

Nasvet sedanjim generacijam: »Če živiš pošteno, če ne želiš nobenemu nič slabega, posebej ne ljudem, ki jih ne poznaš, je vredno živeti. Svet okoli nas mora biti narejen, tako da nekoga moraš imeti rad, kot Boga, domovino, sočloveka. Zato je vredno živeti.«

Dan, in slavje ji je polepšalo še darilo predsednika SDS Janeza Janše z osebnim posvetilom.

Silvi kličemo še na mnoga leta!