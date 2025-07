Božidar Novak: “Kardelj in Luka sta iste nore trave jedla. Zgodovina se po 50 letih ponavlja kot farsa.”

Piše: Celjski glasnik

Kot smo že poročali, je vladi pod taktirko Levice uspelo sprejeti še eno neumnost in to je Zakon o lastniški zadrugi delavcev.

S tem nas Levica s pomočjo Roberta Goloba pelje nazaj v temne čase po letu 1945, ko so komunisti razlagali o delavskih zadrugah in vključenosti delavcev v lastniške strukture, sami pa so obvladovali vse te strukture. In o tem se danes hvali minister brez dela delovne dobe Luka Mesec.

Kardelj in Luka sta iste nore trave jedla. Ne morem verjet. Zgodovina se po 50 letih ponavlja kot farsa. Luka je na novo spisal Zakon o združenem delu Edvarda Kardelja. Niso važni donosi, važni so odnosi. Mi smo res svetovni unikum. https://t.co/0dW8FrFHiw — Božidar Novak🇸🇮 (@NovakBozidar) July 24, 2025

Sicer po izjavi ministra sodeč, je več kot očitno da ta živi v nekem vzporednem svetu, saj je hitel razlagati kako takšne modele poznajo v tujini. Verjetno je tukaj imel v mislih države tretjega sveta, saj je na koncu spoznal, da v Evropi takšnega sistema v 21. stoletju dejansko ne poznajo.

