Blaž Brodnjak: “Koalicija dokazuje, da je prihodnost manj pomembna, od dvoumne preteklosti in se jim preprosto ne uspe priplaziti iz hoste 2. svetovne vojne”

Piše: Celjski glasnik

“Brodnjak politikom na srečanju z gospodarstvom nalil čistega vina,” je zapisal Peter Merše ob enem najodvemnejših nagovorov zadnjega obdobja v Sloveniji.

Zadeva se nanaša na govor menedžerja Blaža Brodnjaka na Srečanju gospodarstva s politiko, ki je potekal 13. januarja 2026 in ga je popestril z veliko sarkazma in dejstvi na račun aktualne koalicije.

Blaž Brodnjak je v čustvenem govoru povedal tisto, o čemer drugi le razmišljajo, a si ne upajo povedati. Blaž, še enkrat hvala za tvoj govor, dolg aplavz pa je bil dokaz, da se s tvojim govorom strinjamo. — Ivan (@IvanSimic59) January 13, 2026

V svojem začetku je Blaž Brodnjak pojasnil, da bo vlado (redki prisotni) nagovoril v imenu vseh, ki ustvarjajo gospodarsko okolje, polnijo državno blagajno, vlada pa jih vidi kot nebodigatreba. V skoraj trinajstminutnem nagovoru je povedal, da trenutna koalicija dokazuje, da jim je bistveno potikanje po hostah ter spominjanje na 2. svetovno vojno, medtem, ko jim je za prihodnost povsem vseeno.

“Blaž Brodnjak je v čustvenem govoru povedal tisto, o čemer drugi le razmišljajo, a si ne upajo povedati. Blaž, še enkrat hvala za tvoj govor, dolg aplavz pa je bil dokaz, da se s tvojim govorom strinjamo,” je govor ocenil mag. Ivan Simič. Celoten nagovor Blaža Brodnjaka je objavil ravno Peter Merše.