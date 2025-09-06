Asta Vrečko po zgledu rimskih konzulov? Po novem naj bi bila zgolj so-koordinatorka stranke, noče pa razkriti, kdo bo upravljal stranko skupaj z njo

Piše: C. R.

Koordinatorica stranke Levica Asta Vrečko se bo na oktobrskem volilnem kongresu vnovič potegovala za mandat na čelu stranke. Kandidirala bo za sookordinatorico, je napovedala za Večer. Ali bo mesto drugega sokoordinatorja zasedel minister za delo Luka Mesec, ni razkrila. Je pa dejala, da bo kandidatura z drugim kandidatom skupna.

V Levici potekajo priprave na oktobrski volilni kongres, na katerem bo članstvu odločalo o vodstvu za naslednje obdobje, ki jih bo tudi popeljalo na parlamentarne volitve prihodnje leto. Hkrati se je najmanjša stranka koalicije lotila sprememb statuta, s katerimi bo uvedla sokoordinatorstvo na čelu stranke.

“Te ideje so bile prisotne že ob našem nastanku, podobno ureditev poznajo pri nemški Die Linke in nekaterih drugih nam podobnih strankah po Evropi. Stranka lahko z dvema izpostavljenima osebama ob primerni sinergiji dela bolje in doseže več,” je v intervjuju za sobotno prilogo časnika Večer pojasnila vodja Levice in ministrica za kulturo Vrečko.

Sama je vodenje Levice prevzela pred dvema letoma, ocenjuje, da jim je uspelo v tem času, četudi je šlo za turbulentno obdobje, stranko uspešno konsolidirati. Čez dober mesec se bo na kongresu potegovala za vnovični mandat. Tokrat bo zaradi uvedbe sookordinatorstva ob sebi imela vsaj še sokandidata. Ali bo to njen dolgoletni predhodnik na čelu stranke ter aktualni minister za delo in podpredsednik vlade Mesec uradno še ni znano. Bo pa kandidatura z drugim kandidatom skupna in javnosti predstavljena kmalu, je za časnik dejala Vrečko.

Po njenih besedah pa drugo mesto ni namenjeno predstavniku zunajparlamentarne Vesne, s katero je Levica podpisala namero o sodelovanju, pač pa gre za notranjo organizacijo Levice.

No, ideja je sicer nekoliko prekopirana iz časov rimske republike (šesto stoletje pred Kristusom do leta 50 pred Kristusom), ko je rimsko državo vodil konzulski par, pri čemer sta se konzula mesečno menjavala.

Ob tem velja spomniti, da je tudi stranka Solidarnost leta 2013 ob svojem nastanku uvedla podobno kolektivno vodenje. Takrat so tričlansko predsedstvo sestavljali Marina Tavčar Krajnc, Uroš Lubej in Damjan Mandelc. Stranka se ni uvrstila v parlament, je pa imela podobno ozadje kot Levica, saj so jo ustanovile levičarske organizacije Mreža za neposredno demokracijo, Vseslovenska ljudska vstaja in Odbor za pravično in solidarno družbo. Danes je praktično ni mogoče več zaslediti.