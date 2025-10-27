APT iz solidarnosti do Aleša Šutarja odpovedal premiero

Piše: Moja Dolenjska

Iz solidarnosti do v Novem mestu umrlega Aleša Šutarja in njegove družine je Anton Podbevšek Teater (APT) za jutri popoldne, ko bo na Glavnem trgu potekal veliki shod v opomin na zadnje dogodke, odpovedal večerno premiero predstave Banalnost zla: Hannah Arendt – znova.

“Anton Podbevšek Teater izraža pieteto do Aleša in njegove družine, s katerimi smo prijateljsko delili Glavni trg, in hkrati obsoja vsako počelo nasilja in zla, ki smo jim priča,« so zapisali ustvarjalci predstave.

Oglasili so se tudi v avtovleki SOS Jeraj. Kot so zapisali, zaradi varnostnih razlogov do nadaljnjega zavračajo kakršen koli prevoz okvarjenih ali poškodovanih vozil ter izdajo nadomestnih vozil komer koli od romske skupnosti. “Tudi sami smo bili neštetokrat deležni raznih groženj in napadov iz strani romske skupnosti. Simulirajo okvaro vozila ali ga pokvarijo nalašč za to, da dobijo novo nadomestno vozilo, katerim izvajajo kazniva dejanja. Če zavrneš izdajo nadomestnega vozila, ker si ugotovil, da z njegovim avtom ni nič narobe, te napadejo. Dokler država ne zagotovi varnosti na tem področju in v primerih, kot kot sem ga opisal, policija ne ukrepa, ne bomo opravljali uslug nobenemu več,” so obrazložili svojo odločitev. Družini pokojnega Acota pa izražajo sožalje.