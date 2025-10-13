(ANKETA) Podpora vladi pada

Piše: Moja Dolenjska

Najsi je šlo za izredno uskladitev pokojnin, kak dodatek ali zvišanje plač v javnem sektorju, v zadnjih nekaj letih se je še vsaka taka napoved vsaj malo odrazila na anketah. S tokratno najavo zakonske uvedbe obvezne božičnice pa se krivulja ocene dela vlade ni obrnila navzgor. Še več. Po anketi Mediane je podpora vladi celo padla. Očitno na oceno vlade že vplivajo postopki, sproženi zoper predsednika vlade Roberta Goloba.

Tako delo vlade negativno ocenjuje 51,5 odstotka vprašanih, kar je 3,5-odstotne točke več kot septembra. Pozitivno delo vlade ocenjuje le 19,9 odstotka vprašanih, kar je enako kot pred enim mesecem. Ostali so neopredeljeni.

Med strankami še vedno vodi SDS, ki bi jo volilo 19,8 odstotka vprašanih (septembra 21,4). Svobodo bi volilo 14 odstotkov vprašanih (septembra 14,6), SD 7,1 odstotka (septembra 5,5). Sledijo NSi s 5,3-odstotno podporo, Resnica (5), Levica (4,5), Demokrati (4,2), Vesna (3) in SNS (2,2).