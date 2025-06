Anja Bah Žibert: Vlada demografske krize ne jemlje resno – zahtevamo sklic nujne seje odbora

Piše: C. R.

Poslanska skupina SDS zahteva, da se na podlagi drugega odstavka 48. člena, v povezavi z 32. členom Poslovnika državnega zbora, skliče nujna seja Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide z obravnavo staranja prebivalstva, upada rodnosti in razgradnje državne demografske politike pod vlado dr. Roberta Goloba.

“Na nujni seji bomo izpostavili, da je Slovenija vstopila v demografsko zimo, ki ogroža vzdržnost pokojninskega in zdravstvenega sistema, trg dela in prihodnost naroda. Kljub temu je vlada ukinila Urad za demografijo, ignorirala opozorila stroke, zavrgla pobude za stanovanjske in davčne olajšave ter povečala obremenitve mladih in družin,” so sporočili iz poslanske skupine.

Leta 2023 se je rodilo najmanj otrok v zadnjih 20 letih, Slovenija pa je že sedmo leto zapored zabeležila negativen naravni prirast. Projekcije kažejo, da bomo do leta 2060 izgubili skoraj 300.000 prebivalcev, delež starejših pa bo presegel 31 odstotkov. Zato zahtevajo od vlade, da pripravi:

celovito demografsko strategijo,

oceno posledic ukinitve Urada za demografijo,

nacionalni stanovanjski načrt za mlade,

davčne olajšave za družine z več otroki in

preuči možnost uvedbe demografskega računa za novorojence.

Zahtevo bo na seji predstavila poslanka Anja Bah Žibert, med vabljenimi pa so tudi predsednik vlade, pristojni ministri, predstavniki stroke in nevladnih organizacij. Demografija je ključna razvojna prioriteta države, ne le statistika. Ignoriranje tega vprašanja je neodgovorno in nevarno za prihodnost slovenskega naroda.