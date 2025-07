(VIDEO) Halo?? Minister Mesec kadil kar med sejo DZ ali je počel kaj drugega?

Piše: Moja Dolenjska

Osnovna kultura obnašanja je v tem sklicu državnega zbora padla na najnižjo stopnjo v dosedanji zgodovini države. Videli smo lahko že marsikaj – predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič je nekajkrat jedla kar med vodenjem seje državnega zbora, poslanka Gibanja Svoboda Vera Granfol se je po državnem zboru sprehajala bosa, njena poslanska kolegica Tamara Vonta je med nastopom kazala osle poslancu SDS Žanu Mahnič in podobno.

Za najmanj primerno, pa tudi kaznivo ravnanje, pa je očitno poskrbel minister za delo Luka Mesec. Ta si je kar med sejo državnega zbor prižgal elektronsko cigareto vape. Vsaj tako je jasno videti s posnetka, ki ga je med sejo naredil eden od poslancev in svetovalcev poslanski skupin. Posnetek je sicer iz leta 2022, ko vlada Roberta Goloba šele dobro prevzela oblast.

Mesečevo početje, kot rečeno, ni bilo samo neprimerno, pač pa tudi kaznivo. Elektronske cigarete in povezani izdelki (tudi brez nikotina) so namreč po zakonu o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov obravnavani enako kot običajne cigarete in drugi tradicionalni tobačni izdelki. Njihova uporaba je v javnih zaprtih prostorih prepovedana, kazen za fizične osebe pa znaša 125 evrov.

Posnetek Mesečevega početja si je mogoče ogledati tukaj.