To se je izvedelo o nekdanjem jezuitu, umetniku Marku Rupniku

Piše: C. R.

Nekdanji slovenski jezuit Marko Rupnik, ki so ga zaradi več obtožb o spolnih in psihičnih zlorabah redovnic izključili iz reda jezuitov, je po poročanju skupine katoliških novinarjev že več tednov v nunskem samostanu Montefiolo v osrednji Italiji, približno 70 kilometrov daleč od Rima.

Skupina katoliških novinarjev je v prispevku na spletnem portalu časnika La nuova bussola quotidiana poročala, da je Rupnik v tem samostanu benediktinskih sester Priscille skupaj z majhno skupino nekdanjih jezuitov iz Centra Aletti, ki ga je ustanovil in vodil do izbruha škandala, in da si je tam uredil udobno stanovanje.

Po navedbah nekaterih virov naj bi samostan postal sedež teh nekdanjih jezuitov iz Centra Aletti.

Starodaven veličasten samostan je edina zgradba na vrhu hriba Montefiolo. Obdan je z visokim zidom in gozdom, ki ga ločuje od glavne ceste, s tem pa odlično bivališče za tiste, ki želijo živeti v tajnosti, so poudarili.

Sprva je novinarje, ki so se pretvarjali, da so turisti, konec februarja na vratih samostana zavrnil ženski glas, nato pa jih je po njihovih navedbah pozdravil Milan Žust, ki je bil dolga leta Rupnikov predstojnik v jezuitski skupnosti Centra Aletti. Potrdil je, da je v samostanu že dva tedna, vendar ob tem dejal, da ne morejo vstopiti, ker samostan prenavljajo in njegova prihodnost še ni določena, nune pa da se selijo.

Po njegovih besedah naj bi bil Rupnik duhovnik iz škofije Sabine-Poggio Mirteto.

Nazadnje je bilo sicer v javnosti znano, da so Rupnika, ki je tudi svetovno znani umetnik in izdelovalec mozaikov, leta 2023 nekaj mesecev po izključitvi iz jezuitskega reda kot duhovnika sprejeli v koprsko škofijo.

V prispevku še izpostavljajo, da so samostan Montefiolo člani Centra Aletti obiskovali že prej. Človek v ozadju pa da je kardinal Angelo De Donatis, nekdanji pomožni škof rimske škofije, ki je od lani vrhovni penitenciarij sodišča Rimske kurije. Navajajo, da je kardinal velik zaščitnik Rupnika, ki je številne obtožbe proti njemu zavrnil kot obrekovanje. Na posestvu nun v Montefiolu in tudi v bližnji vasi ima v lasti dve hiši.

V samostanu je medtem le še nekaj redovnic, ki naj bi se že pripravljale na selitev drugam, Rupnik in njegovi somišljeniki pa medtem z njimi skupaj prebivajo in narekujejo pravila v samostanu. Preiskovalni novinarji so v bližnji vasi izvedeli, da nune v vas niso prišle že nekaj časa.

Rupnik je obtožen, da je v začetku 90. letih prejšnjega stoletja izvajal spolno in psihično nasilje nad najmanj dvajsetimi ženskami, zlasti v skupnosti v Ljubljani, v kateri je deloval, Vatikan pa jo je medtem že razpustil.

Skupina redovnic skupnosti Loyola je Rupnika leta 2021 obtožila, da jih je v 90. letih prejšnjega stoletja spolno in psihično zlorabljal, vendar je dikasterij za nauk vere v Vatikanu po preiskavi odločil, da so obtožbe zoper Rupnika zastarale.

Papež Frančišek je oktobra lani dikasterij za nauk vere zaprosil, naj pregleda njegov primer, in se odločil, da odpravi zastaralni rok ter s tem omogoči preiskavo. Preiskavo v zvezi z obtožbami o zlorabah redovnic so nato zaključili januarja letos. Sledila naj bi ustanovitev neodvisnega razsodišča, ki naj bi odločilo o tem primeru.