Očitno ima Luka Mesec med ministrovanjem čas tudi za magisterij, za mentorja si je izbral kar Milana Brgleza

Piše: Moja Dolenjska

Tisti, ki so kdaj opravljali ministrsko funkcijo, vedo povedati, da je to funkcija za 24 ur in ne samo za zgolj osemurni delovnik, po katerem bi nekdo imel čas, da se ukvarja še s čim drugim, denimo resnim študijem. A za ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti slednje očitno ne velja. Poleg “napornega ” ministrovanja je očitno našel čas še za opravljanje magisterija.

In magisterija Mesec ne bo odpravljal kjerkoli, ampak kar pri Milanu Brglezu, sicer vidnemu članu iz sestrske SD in državnemu sekretarju na ministrstvu za pravosodje. Zagovor magistrske naloge bo imel 10. julija, je poročal portal Info360.

Nekateri iz akademskih vod po navedbah portala ob tem opozarjajo na nasprotje interesov in kršenje videza nepristranskosti. Sogovorniki iz akademskih vod po poročanju portala ne pomnijo podobnega primera, da bi si kakšen minister za mentorstvo dogovoril z v vladi po funkciji “podrejenim” državnim sekretarjem. Trije sogovorniki, profesorji z različnih fakultet Univerze v Ljubljani, ob tem ocenjujejo, da bi moral imeti minister Mesec zato ob Brglezu, ker ta mentorstva ni zavrnil, čeprav bi bilo bolje, da bi ga, tudi somentorja. Tega pa nima.

Gre za pomembno vprašanje integritete in videza nepristranskosti, ocenjujejo sogovorniki portala. In še, da sicer formalno pravilo, ki bi to prepovedovalo, ne obstaja, vendar bi bilo iz etičnih razlogov bolje, če Brglez tega mentorstva ne bi sprejel. S formalnega stališča torej njuna odločitev ni napačna, z etičnega pa ni primerna, ocenjujejo.

Na vprašanje, kdaj sta se za mentorstvo z ministrom sploh dogovorila, ali v času te vlade in njunega aktualnega formalnega odnosa, je Brglez za portal povedal, da njun dogovor o tem sega v čas, ko je bil še evropski poslanec. Magistrsko nalogo je sicer Mesec prijavil aprila.