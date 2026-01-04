Ksenija Benedetti in njen razhod z medijem: “Ta odločitev ni bila lahka in mi je iskreno žal, da jo moram sprejeti.”

Piše: C. R.

Dolgoletna kolumnistka, sicer pa nekdanja vodja protokola RS Ksenija Benedetti zaključuje sodelovanje z revijo Ona Plus.

Kot je pojasnila, se zaradi nedavne uredniške odločitve spletne OnePlus z nastalim konceptom vsebinsko in vrednostno ne more več poistovetiti. “Vsak avtor ima osebno in profesionalno mejo, ki določa okvir njegovega javnega delovanja; z zadnjimi spremembami, predvsem z izborom nove kolumnistke, je bila ta meja zame presežena. Takšna izbira po mojem prepričanju spodkopava standarde, ki bi jih moral resen in vpliven medij dosledno varovati,” je zapisala.

Imena kolumnistke ni omenila, a kdor vsaj malo spremlja estrado, lahko hitro ugane, da so v Ona Plus vključili svoj najnovejši kolumnistični “biser”, to je Tina Gaber Golob.

“Ob tem se mi zdi pomembno opozoriti tudi na dejstvo, da so kolumne nove kolumnistke spletne OnePlus javno in brezplačno dostopne vsem, medtem ko so kolumne vseh ostalih kolumnistk zaklenjene za plačljivim zidom. Takšna uredniška praksa sama po sebi odpira vprašanja in – vsaj navzven – kaže na določen namen, ki zame ni več sprejemljiv,” še dodaja Ksenija Benedetti.