(GLOSA) Črnogorske navade Nikinih bojevnic

Piše: Gašper Blažič

Pokorno javljam, da Inštitut 8. marec do nadaljnjega ne odgovarja na novinarska vprašanja, ki prihajajo iz smrdljive propagandne kanalizacije. To pa so tednik, ki ga pravkar berete, Nova24TV in Planet TV. Morda se bo v kratkem pridružil še kakšen, denimo portal Moja Dolenjska, Spletni časopis in podobno.

»Inštitutarke« namreč nimajo časa, da bi odgovarjala na vprašanja iz tega zaudarjajočega kraja. Fajtajo se za čisto pitno vodo in proti kanalu C0, kjer so prve v vrsti za dobro Ljubljančanov in proti kapitalskim interesom »gradonačelnika« Zorana Jankovića. To fajtanje vzame veliko časa in terja veliko naporov. Tudi zato se medijsko ne posvečajo propagandistom iz kleti na Trstenjakovi, ljubiteljev sendvičev in sokov pingo. Čas je dragocen, moči pa tudi – to najbolje vedo Črnogorci, ki živijo v zelo toplem podnebju (v času globalnega segrevanja še posebej), zato varčujejo z močmi in si vedno postavijo stol zraven postelje, ker je vstajanje iz nje lahko zelo naporen podvig.

Glede na to, koliko davkoplačevalskih tisočakov so Golobovi »spražili« za dobre malice, se sprašujem, ali je Nika Kovač še vedno ljubiteljica svinjskih krač. No, nekdaj je vsaj pozirala z njimi, zdaj zaradi Tine Gaber tega ne sme več početi. Prav tako se tudi ne fajta več javno zaradi novega taksi prevoznika Uber. Tudi Dejan J. je nekam sumljivo tiho. Jasno, saj so to ameriško nesnago sem pripeljali Robijevi prijatelji. Če bi to storil »grosupeljski Janez«, stavim, da bi »osmomarčevke« obdale Ljubljano z bodečo žico. Tako kot nekdaj italijanski okupatorji.

Saj jih razumem. Boli jih, ker je dan zmage dva dni kasneje zvodenel. Ampak pazi, Robi in Asta sta vseeno zmagovalca, ker ju je tri četrtine glasovalnih upravičencev ubogalo in niso prišli na referendum. Sladka zmaga. Pa čeprav Pirova. Velja pa komaj za en pir.