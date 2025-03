David Penko, vodja ansambla Fantje spod Šilentabra: »Vsi člani ansambla imamo radi svoje kraje in svojo domovino!«

Piše: Lucija Kavčič

Če slovenske zgodovine in običajem ne bomo ohranjali sami, tega namesto nas ne bo storil nihče, je za Demokracijo dejal David Penko, šef ansambla Fantje spod Šilentabra s Pivškega.

Če se ne motim, je vaš najnovejši komad Najlepše je doma precej priljubljen. Zakaj tak naslov? Zakaj je za vas najlepše v Sloveniji?

Najlepše je doma, doma smo v Sloveniji, zato nam je tu najlepše. Sicer se odgovor sliši malce zapleten, ampak vsi člani ansambla smo takšni, da imamo radi svoje kraje, svojo domovino, spoštujemo njeno zgodovino, običaje, jih poskušamo ohranjati, in to predvsem z namenom, da bodo naši potomci imeli vsaj delček tega, kar imamo mi.

Kje ste posneli video za to pesem?

Videospot za skladbo smo posneli v vasi Narin, to je kraj, iz katerega prihajava jaz in kitarist Damijan. Melodijo skladbe sem napisal sam, avtor besedila pa je Igor Pirkovič. Že ko sem prvič videl besedilo, sem ob branju imel občutek, da nekdo sedi na hribu nad vasjo, na Šilentabru, in opazuje našo dolino. Dejansko je tekst napisan tako, da se v celoti zliva z našim krajem, zato je bil tudi spot posnet v tem kraju.

Kaj pomeni biti šef ansambla?

Mi smo bolj »demokratičen« ansambel predvsem zato, ker nas je osem pa ker to počnemo za hobi in s srcem. Vsekakor pa mora nekdo vse skupaj voditi. Ker sem bil pobudnik ansambla, sem potem avtomatsko postal šef (smeh). Ja, to je privilegij, je pa tudi obveznost, a ker to počnem rad in mi ni težko, naloge opravljam z lahkoto in menim da so tudi drugi člani s tem zadovoljni.

Kaj najraje počnete, ko ne igrate in ne vadite z ansamblom?

V prostem času seveda največ časa namenim svojima dvema hčerkama in družini, seveda pa ogromno časa porabim tudi za službo. Sem namreč direktor javnega podjetja Kovod Postojna, d. o. o. Kar zadeva hobije, sem motorist, za razgibavanje pa poskrbim na kolesu. Poleg nastopov z ansamblom redno sodelujem tudi s Klapo Škvadra.

Kakšni so vaši glasbeni načrti? Novi komadi? Nastopi?

Načrtov je veliko. Ta čas končujem pisanje in s pripravljanjem skladb za izid naše druge zgoščenke, sledi snemanje vseh pesmi, videospotov, konec leta pa se obeta v Pivki velik koncert ob 5-letnici delovanja Fantov spod Šilentabra. Tudi za naprej je veliko načrtov, začeli smo s pripravami na tretjo zgoščenko, ki bo vsebovala izključno ljudsko glasbo, ki so jo naši predniki prepevali v Brkinih.

Kakšno je sporočilo vaše glasbe nasploh za Slovence, vaše poslušalce in sedaj bralce?

To je vedno najtežje vprašanje, moj odgovor pa vedno precej enak: Bodite to, kar ste, spoštujte drug drugega, cenite slovensko zgodovino in ohranjajte naše običaje, ker če za svojo zgodovino in prihodnost ne bomo skrbeli sami, tega ne bo storil nihče namesto nas. Medtem ko to počnete, pa poskušajte živeti čim bolj mirno in s čim več ljubezni.