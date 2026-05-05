Bizarna zgodba iz Dalmacije: zemljišče s pomočjo goljufije pridobila občine, poglejte, kaj so zgradili na njem …

Piše: C. R.

Življenje piše tudi bizarne zgodbe. Eno od njih te dni beležijo na Hrvaškem, kjer so odkrili – zasebno pokopališče.

V mali dalmatinski občini Marina blizu Trogirja je hrvaška Nova TV razkrila nezakonito zasebno pokopališče z mrliško vežico in več kot 30 grobovi. Župan občine Ante Mamut je priznal, da gre za nezakonito pokopališče, po napadu na novinarsko ekipo Nove TV, ki je poročala s terena, pa ga je policija pridržala.

Razkritju o nezakonitem pokopališču je botroval lastnik zemljišča Joško Smoljić, ki je za televizijo Nova TV povedal, da sta bila na njem brez njegove vednosti in soglasja zgrajena mrliška vežica in grobovi.

Smoljić je pojasnil, da je zemljišče podedoval od babice, posrednik pa mu je dejal, da ga je podarila občini in cerkvi. Darilna pogodba je po njegovih besedah sporna, na kar naj bi nakazovala tako številka parcele kot podpis babice, ki naj bi bila nepismena.

Lokalni podjetnik je na zemljišču, ki se nahaja zraven zakonitega občinskega pokopališča, poleg mrliške vežice zgradil 32 grobov in jih prodajal po šest do deset tisoč evrov.

Zasebna pokopališča na Hrvaškem niso dovoljena, zato je hrvaški državni inšpektorat že v ponedeljek zaprl pokopališče. Predsednica občinskega sveta občine Marina Mirjam Radić je od župana zahtevala pojasnilo.

“Pisno sem prejela odgovor, da po njegovem vedenju občina Marina ni izvajalec del in da to izvaja zasebnik na zasebnem zemljišču. Hkrati smo iz prostorskega načrta ugotovili, da je bila poslovilna kapelica plačana iz proračuna 70.000 evrov, investicija je potekala brez javnega razpisa, poleg tega grobove prodaja zasebnik, čeprav to po zakonu ni dovoljeno,” je dejala v ponedeljek za hrvaško javno radiotelevizijo HRT.

Župan Ante Mamut je za HRT potrdil, da je večina objektov nezakonita, a dodal, da jih nameravajo legalizirati.

“Občina je zgradila poslovilno kapelico. Nismo imeli gradbenega dovoljenja, ker niso bili rešeni lastniško-pravni odnosi. Kot župan nisem mogel dovoliti, da ljudje stojijo na dežju, ko pokopavajo svoje mrtve,” je izjavil.

Ekipa osrednje informativne oddaje Nove TV je v ponedeljek zvečer nameravala poročati v živo z lokacije nezakonitega pokopališča, a so jo vpleteni v afero, med njimi župan, napadli. Posredovala je policija, ki je župana nato pridržala, je poročala Nova TV.

Usoda zgrajenih grobov in mrliške vežice medtem ostaja negotova, saj jim, če ne bo dogovora o odkupu zemljišča in naknadni legalizaciji, grozi popolna odstranitev.