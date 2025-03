(PISMO BRALKE) Velika “žehta” starčevske in druge tradicionalne humanistične navlake  v novem komunizmu

Piše: Frančiška Buttolo, Ljubljana

Zakaj moramo na naslednjih volitvah podpreti stranko SDS, ki jo vodi Janez Janša? Pa kar in medias res, brez dovolj visokega števila evtanazij v državah EU bodo morali njihovi državljani dvakrat plačevati vse zdravstvene storitve in tudi zdravila. Marksistični multikulturni globalizem ali novi komunizem v EU, v katerem je že zdaj vse manj tistih starih, ki živijo človeka vredno življenje, nima druge izbire, kot da prepriča starejše in hudo bolne, naj prostovoljno odidejo v smrt, in s tem omogočijo vsaj preživetje večini svojih potomcev.

Zdravstvena in socialna oskrba starih in neozdravljivo bolnih, pravzaprav vseh, ki ne morejo delati, bosta že v bližnji prihodnosti smrtno ogrozili obstoj vsake države EU, ki bi – skladno s tradicionalno evropsko etiko in moralo – še naprej skrbela za stare in hudo bolne. Kajti politični sistem, imenovan marksistični multikulturni globalizem ali kar novi komunizem nima nikakršne etike, kot na primer krščanska vera, dva tisoč let osnovna usmeritev Evrope in celotnega Zahoda. Novi komunizem v svojih teoretičnih temeljih sploh ne omenja človeka kot posameznika, subjekta, temveč se podreja izbrisu vsakršnega tradicionalnega humanizma v vseh prihodnjih družbah, ker sta ljubezen in sočutje do posameznika dovoljena samo za najvišjo elito, v njenih skritih, še vedno civilizacijsko in kulturno tradicionalnih otokih načina življenja, tudi z najvišjo tradicionalno kulturo. Za vse druge pa v novem – sorosovskem – komunizmu velja, da morajo živeti, kot da so samo nepomembne stvari, s katerimi lahko neomejeno razpolaga peščica pripadnikov najvišje svetovne elite, nekakšnih globalističnih sužnjeposestnikov. Pripadniki različnih skupin, ki se navidezno borijo za človekove pravice, na primer podporniki tako imenovane zelene politike ali zelenega prehoda (v novi komunizem?), so v resnici samo sorosovska paravojska, zelo blizu nekdanjim skrajno nestrpnim komunistom. Prav ta skupina še najbolj ogroža evropsko krščansko tradiciji, tudi v Sloveniji, ker se pri nas stari komunisti v Kučanovega klanu na vse pretege trudijo, da bi postal po naslednjih državnih volitvah predsednik slovenske vlade dr. Vladimir Prebilič, zagovornik zelenega prehoda v novi komunizem.

Dejstvo je namreč, da bo v novem komunizmu, kar je ves marksistični multikulturni globalizem, dovolj življenjskega prostora samo še za sorosovsko oblastniško smetano, na primer v Sloveniji – samo za etično sprevrženi (degenerirani) politični vrh stranke Levica, ki si – najbolj od vseh drugih skupin – prizadeva za odpravo prav vseh tradicionalnih človekovih pravic, da bi lahko ravnala s slovenskimi državljani tako, kot s smetmi, ki so ostale po že davnem izumrtju slovenskega naroda, v celoti nacionalističnega in nacističnega. Zato moramo na prihodnjih volitvah podpreti stranki SDS, ki ji vodi Janez Janša.