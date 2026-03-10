Vabljeni na Pučnikov simpozij

Piše: C. R.

Inštitut dr. Jožeta Pučnika vas v sodelovanju s Konrad Adenauer Stiftung, Evropsko platformo spomina in vesti ter Občino Slovenska Bistrica vljudno vabi na 17. Pučnikov simpozij, ki bo v petek, 13. marca 2026, ob 13. uri v Viteški dvorani Gradu v Slovenski Bistrici.

Letošnji simpozij bo potekal v znamenju 35. obletnice slovenske državnosti in razprave o aktualnih geopolitičnih razmerah v svetu ter o položaju Slovenije v teh spremenjenih okoliščinah. Na dogodku bodo sodelovali domači in tuji strokovnjaki, diplomati in javne osebnosti.

Pred uradnim začetkom simpozija bo ob 11.30 v cerkvi v Črešnjevcu sveta maša v spomin dr. Jožetu Pučniku, pred tem pa tudi spominski obisk njegovega groba.

Na simpoziju bo podeljeno tudi Pučnikovo priznanje za prispevek k razvoju demokracije v Sloveniji, udeleženci Akademije dr. Jožeta Pučnika pa bodo ob zaključku izobraževanja prejeli diplome.

PROGRAM

10:45 Spominski obisk groba dr. Jožeta Pučnika v Črešnjevcu (v sodelovanju s seniorji Slovenske demokratske stranke in Krščanskim forumom SDS).

11.30 Sv. maša v Črešnjevcu (Krščanski forum SDS).

12:30 Prihod udeležencev v Grad v Slovenski Bistrici in registracija.

Moderator: dr. Metod Berlec, urednik in TV voditelj.

13:00 POZDRAVNI NAGOVORI:

Mag. Iva Pučnik Ozimič, predsednica Sveta IJP.

Dr. Ivan Žagar, župan Slovenske Bistrice.

Dr. Norbert Eschborn, vodja Konrad Adenauer Stiftung, predstavništvo Zagreb.

Sofia Solemacher van der Vegt, direktorica Krščanskodemokratskega inštituta, Budimpešta.

Dr. Marek Mutor, predsednik Evropske platforme spomina in vesti (video nagovor).

13:30 UVODNI NAGOVOR: GEOPOLITIČNA NEVIHTA

Alejandro Peña Esclusa, strokovnjak za mednarodne odnose, publicist.

13:45 KAKO VARNA IN ZDRAVA JE SLOVENIJA 35 LET POTEM?

Tone Kajzer, diplomat.

Janez Remškar, zdravnik, predsednik Zbora za republiko.

Jan Zobec, vrhovni sodnik, nekdanji ustavni sodnik.

Moderatorka: dr. Andreja Valič Zver, zgodovinarka, publicistka, direktorica IJP.

15:15 Odmor

15.30 Svečana akademija s podelitvijo Pučnikovega priznanja za prispevek k razvoju demokracije v Sloveniji

16.00 Podelitev diplom o uspešnem zaključku Akademije dr. Jožeta Pučnika.

Nagovor Janeza Janše, predsednika SDS, večkratnega ministra in predsednika vlade RS.

16.30 Pogostitev v Gradu.