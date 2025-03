(VABILO) Svet, Evropa in Slovenija, kam greste (Quo vadis)?

Piše: Alma Mater Europaea Univerza Alma Mater Europaea v sodelovanju z Zborom za republiko v sredo, 2. aprila 2025, ob 18. uri v amfiteatru Univerze Alme Mater Europaea, Slovenska ulica 17, Maribor organizira javno tribuno na temo prihodnosti sveta, Evrope in Slovenije v luči aktualnih geopolitičnih izzivov. Vabljeni k razmisleku o prihodnosti sveta, Evrope in Slovenije Svet se sooča s številnimi krizami in prelomnimi trenutki, ki vplivajo na prihodnost držav, regij in posameznikov. Negotova globalna in evropska geopolitična situacija odpira številna vprašanja: Kako prepoznati ključne dejavnike, ki bodo v prihodnosti krojili naše življenje? Kako na dogajanje vplivajo tradicionalni partnerji in nasprotniki Evrope? Kakšno vlogo igra Ukrajina v tem kontekstu? Sodelujoči ugledni gostje: Dr. Ernest Petrič – diplomat, nekdanji predsednik Ustavnega sodišča RS, nekdanji veleposlanik v ZDA Dr. Ludvik Toplak – rektor Univerze Alma Mater Europaea, nekdanji veleposlanik pri Svetem sedežu Dr. Aleš Maver – profesor zgodovine in poznavalec razmer v Ukrajini Jelko Kacin – obramboslovec, politik, poslanec in diplomat (nekdanji stalni predstavnik RS pri Natu) Dr. Igor Kovač (online) – raziskovalec na Centru za kibernetsko strategijo in politiko na Univerzi v Cincinnatiju