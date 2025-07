(VABILO) Spominski pohod na Cesarski vrh s sveto mašo na prostem

Združenje VSO Logatec opominja v spomin na v osamosvojitveni vojni umrla vojaka Miroslava Moljka in Antona Žaklja in vabi na



12. SPOMINSKI POHOD NA CESARSKI VRH

S SVETO MAŠO NA PROSTEM



ki bo v soboto, 12. julija 2025 Pohodniki se bomo zbrali:

• ob 7.00 uri v Rovtah pred cerkvijo sv. Mihaela,

• ob 7.30 uri na Vrhniki – na parkirišču pod Planino nad Vrhniko,

• ob 7.30 uri v Gornjem Logatcu – pred cerkvijo sv. Križa na

Taboru Na Cesarski vrh bomo prišli ob 10.00 uri, ko bo sveta maša

na prostem. Ob somaševanju jo bo daroval gornje – logaški

župnik g. Dušan Kožuh. Po maši bo kulturni program. Pozdravni nagovor:

Jože Leskovec, predsednik VSO Logatec Slavnostni govor:

Igor Bavčar, minister za notranje zadeve Demosove vlade Sodelujejo:

Obrtniški mešani pevski zbor Notranjska in

tenorist Jože Oblak ob spremljavi Medarda Šviglja Lahko se nam tudi pridružite kar na Cesarskem vrhu pri

slovesnosti ob 10.00 uri.