(VABILO) Slovesnost v spomin na žrtve komunističnega nasilja

Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve vas vljudno vabi na SLOVESNOST V SPOMIN NA ŽRTVE KOMUNISTIČNEGA NASILJA – KER SMO LJUDJE ki bo v soboto, 16. maja 2025 ob 21. uri,

na Trgu republike v Ljubljani Dogodek organizirajo:

Civilna iniciativa Prebudimo Slovenijo,

Nova Slovenska zaveza,

Društvo Združeni ob Lipi sprave in

Vseposvojitev Na dogodku sodelujejo:

Marcelo Brula, Neli Zidar Kos, Karmen Zidar Kos, Rok Pogačnik, Lojze Peterle, Pavle Ravnohrib, Moški pevski zbor TD Briše in varuhi spomina