(VABILO) Shod v Velenju 14. marca

Piše: Andrej Jevšenak, Velenje

Štirinajstega marca 2026 se v Velenju zberemo vsi, ki dobro v srcu mislimo in ker nam je občina Velenje prepovedala shod, bomo namesto besed raje skupaj z dobro mislijo po Velenju z mirnim pohodom prehodili nekaj ulic tega totalitarnega mesta in tako z veliko udeležbo dokazali, da si tudi Velenje zasluži, da postane normalno mesto brez kipov in imena ulic – trgov po zločincih.

Pričakuje se množična udeležba dobrih ljudi. Pot se bo pričela pred občino Velenje – »Mestni trg«, nadaljevala po Šaleški cesti po pločniku čez semaforizirano križišče, upošteva se cestna pravila. Nato se pot nadaljuje po pločniku in stopnicah do »Rudarske ploščadi«. Tu se bo še zadnjič videl spomenik zločinca Kardelja in tudi ta ploščad se bo poimenovala po rudarjih, saj so oni najbolj odgovorni, da je ta del mesta sploh nastal. Od tod pa se vračamo nazaj proti »Mestnem trgu« po Prešernovi ulici, katero pa nekateri od občinske politike želijo po obnovi te ulice poimenovati po zločincu » Miloševiču«, ker je večina politikov v občini podpornikov srbskih zločinskih dejanj.

Zato je tudi v Velenju pred volitvami toliko podpore Miloševićevim naslednikom – stranki Resnica z glavnim vodjem – Zoranom Stevanovićem, ki se rokuje z Golobom in je »skriti as« globoke države, tako tudi podpornik velenjske občinske politike. Po tej – sedaj še Prešernovi ulici pa bomo šli mimo spomenika padlih za NOB nad katerim je rdeča peterokraka krvava zvezda, ki dokazuje, kdo je povzročil smrt 668 oseb iz naše doline z imeni, ki so zapisana na tem marmorju. Tako se bo ta pot zaključila na »Mestnem trgu« iz katerega bo še zadnji pogled na spomenik zločina in komunističnega enoumja – Tita. Tega spomenika seveda ne bo več na tem mestu, ko bo v Velenjski občinski politiki dovolj normalnega razuma in bo ta »Mestni trg« postal svoboden za vse, ki smo tu doma in dobro za mesto in državo Slovenijo mislimo.

Torej, 14. marca 2026 ob 11. uri se vidimo v Velenju in z dobro mislijo naredimo to mesto normalno rudarsko mesto. V naprej pa se zahvaljujem vsem, ki boste z mirnim pohodom dokazali, da ste človek z dobrim srcem in z udeležbo tega pohoda podprete vse, ki želimo, da bi tudi Velenju bilo nekoč normalno rudarsko – evropsko mesto brez imen in spomenikov zločincev. Ker pa je to teden dni pred državnozborskimi volitvami, pa bo tudi ta udeležba pokazala ali je Velenje še SLOVENSKO.

Zaradi prepovedi zborovanja, bo vsaka udeležba na svojo lastno odgovornost, vsak udeleženec pohoda bo odgovoren sam zase, s svojim mirnim pohodom in upoštevanjem cestnih predpisov pa bo pripomogel, da Velenje – Slovenija postane normalna dežela.

SREČNO, Velenje!