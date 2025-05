VABILO: Prvi spopad Slovencev po kapitulaciji Jugoslavije z okupatorjem

Združenje VSO in Društvo Slovenski TIGR – 13. maj

vabita na slovesno obeležitev spomina na PRVI SPOPAD SLOVENCEV PO KAPITULACIJI

JUGOSLAVIJE Z OKUPATORJEM



v soboto, 10. maja 2025 ob 16:00

pri kapelici Srca Jezusovega na Mali gori

Sveta maša, ki jo bo daroval duhovnik Pavel Juhant ob 17. uri osrednja slovesnost pri obeležju TIGR na Mali gori Nagovor:

Vili Kovačič, predsednik Društva Slovenski TIGR – 13. maj Slavnostni govor:

Janez Janša, član predsedstva Združenja VSO Kulturni program:

Moški pevski zbor Ambrus, recital mladih in praporščaki Združenja VSO Pot do obeh dogodkov na Mali gori bo označena iz ribniške smeri od podjetja Inles in iz dobrepoljske od naselja Struge proti cerkvi Svete Ane.