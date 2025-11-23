(VABILO) Predstavitev nove knjige dr. Dimitrija Rupla – Diplomati Prejeli smoSlovenija 23. novembra, 2025 Share FacebookTwitter Dr. Dimitrij Rupel (foto: Polona Avanzo) Piše: VSO Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve vabi na predstavitev nove knjige dr. Dimitrija Rupla DIPLOMATI ZUNANJA POLITIKA JE NOTRANJA POLITIKA! ki bo v četrtek, 27. novembra 2025, ob 18. uri v Muzejski zbirki VSO, Cankarjeva cesta 11, Ljubljana Share FacebookTwitter PODPRITE DEMOKRACIJO!Drage bralke, dragi bralci, donirajte Demokraciji in podprite pluralnost slovenskega medijskega prostora! Donacija TagsDimitrij Rupel Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. Tujina Pogajanja v Ženevi prinesla zadovoljstvo tudi Ukrajincem Gašper Blažič - 23. novembra, 2025 Kronika Tokrat prijeli osumljence, ki so ogrožali železniški promet Gašper Blažič - 23. novembra, 2025 Fokus Država je dolžna zagotoviti varnost vsem nam Gašper Blažič - 23. novembra, 2025 Fokus (IZ MINUTE V MINUTO) Prvi neuradni rezultati kažejo zelo tesen izid; delež glasov PROTI ob štetju počasi narašča Gašper Blažič - 23. novembra, 2025 Sorodne vsebine Fokus (IZ MINUTE V MINUTO) Prvi neuradni rezultati kažejo zelo tesen izid; delež glasov PROTI ob štetju počasi narašča 23. novembra, 2025 Lokalno (PREJELI SMO) Kritični razmislek: o posegih v Ljubljani in ravnanju župana 22. novembra, 2025 Prejeli smo (PISMO BRALCA) Letošnji podnebni vrh 22. novembra, 2025 Fokus (INTERVJU) Janez Dolinar, predsednik Združenja slovenskih katoliških zdravnikov: “Ali bomo šli po zgodovinsko dokazano zgrešeni poti ali pa bomo dokazali, da nam je res... 21. novembra, 2025