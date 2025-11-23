e-Demokracija
(VABILO) Predstavitev nove knjige dr. Dimitrija Rupla – Diplomati

Prejeli smoSlovenija
Dr. Dimitrij Rupel (foto: Polona Avanzo)

Piše: VSO

Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve vabi na
predstavitev nove knjige dr. Dimitrija Rupla

DIPLOMATI
ZUNANJA POLITIKA JE NOTRANJA POLITIKA!

ki bo v četrtek, 27. novembra 2025, ob 18. uri
v Muzejski zbirki VSO, Cankarjeva cesta 11, Ljubljana

 

