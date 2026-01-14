e-Demokracija
(VABILO) Predavanje dr. Rosvite Pesek – Slovenija, moja domovina

Prejeli smoSlovenija
Rosvita Pesek
Rosvita Pesek (Foto: Polona Avanzo)

Združenje VSO v sodelovanju z Župnijo Domžale vabi na predavanje
novinarke, TV voditeljice in zgodovinarke
dr. Rosvite Pesek

SLOVENIJA, MOJA DOMOVINA

ki bo v torek, 20. januarja 2026, ob 18.45 uri (po sv. maši)
v dvorani župnišča Domžale, Tabor 10, Domžale

Predavanje bo povezovala ga. Urška Tavčar

Dogodek se bo po predavanju nadaljeval s pogovorom z gostjo.

 

