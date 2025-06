(VABILO) Pohod na Krim in proslava na Igu ob sestrelitvi helikopterja JLA

Območno združenje VSO Brezovica, Ig, Škofljica in Velike Lašče vabi tudi na obeležitev enega najpomembnejših trenutkov slovenske osamosvojitve, ki je odločilno vplival na nadaljnji potek dogodkov 34 LET OD SESTRELITVE AGRESORSKEGA HELIKOPTERJA JLA V VOJNI ZA SLOVENIJO 1991 ki bo v petek, 27. junija 2025, ob 18.00

v Mahu pri Igu

(Pri bencinski črpalki Petrol na Igu med hišami zavijete levo proti Barju) Pozdravna nagovora:

Alenka Jeraj, članica predsedstva VSO in poslanka DZ RS

Zoran Dernovšek – Raketka, pripadnik TO Slavnostni govornik:

Franci Breznik, pripadnik prve generacije Slovenske vojske v 710. učnem centru v Pekrah Kulturni program:

Ižanska godba