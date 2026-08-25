VABILO: Pogovorno omizje ob 25. obletnici terorističnih napadov na ZDA

Na pobudo Slovenskega odbora za NATO – SON vas skupaj s Slovenskim društvom za mednarodne odnose in ob podpori Cankarjevega doma in AmCham Slovenia vabimo na POGOVORNO OMIZJE OB 25. OBLETNICI TERORISTIČNIH NAPADOV NA ZDA
ki bo v sredo, 2. septembra 2026 ob 19.00
v Klubu Cankarjevega doma v Ljubljani
Na omizju bodo sodelovali:
dr. Ernest Petrič
dr. Dimitrij Rupel
dr. Božo Cerar
mag. Mirko Cigler
Jelko Kacin
S sogovorniki se bomo spomnili dogodkov 11. septembra 2001 ter osvetlili njihove neposredne in dolgoročne posledice za Združene države Amerike, mednarodno varnost, čezatlantske odnose, NATO in svetovno politiko, pa tudi pogled Slovenije na prelomno obdobje, ki je sledilo.
Vstop je prost, dogodek bo simultano prevajan v angleščino.