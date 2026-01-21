(VABILO) Pogovorni večer z Jožetom Možino Prejeli smoSlovenija 21. januarja, 2026 Share FacebookTwitter Zgodovinar, novinar, urednik in TV-voditelj Jože Možina (Foto: Polona Avanzo) Združenje VSO vas vljudno vabi na pogovorni večer s priznanim slovenskim zgodovinarjem, pisateljem, avtorjem dokumentarnih filmov, novinarjem in televizijskim voditeljem Jožetom Možino ki bo v četrtek, 29. januarja 2026, ob 18. uri v večnamenski dvorani na Dvoru, Dvor 12 B, Dvor Gost: Alojz Peterle, predsednik VSO Voditeljica pogovora: Anja Bah Žibert, poslanka DZ Share FacebookTwitter PODPRITE DEMOKRACIJO!Drage bralke, dragi bralci, donirajte Demokraciji in podprite pluralnost slovenskega medijskega prostora! Donacija Tagsvso Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. Fokus »Slovenija pridobila zunanjepolitični ugled.« A res? Gašper Blažič - 21. januarja, 2026 Fokus V novi Demokraciji preberite: Golobovo stanje šoka; Svoboda nezakonito financira kampanjo; Kako je Udba zalezovala Janšo; Intervjuji: András László, Polona Rifelj in Nežka Poljanšek Gašper Blažič - 21. januarja, 2026 Kronika Obramba in tožilstvo na sojenju Michelu Stephanu podala nove dokazne predloge Gašper Blažič - 21. januarja, 2026 Prejeli smo (PISMO BRALKE) Zahvala Donaldu Trumpu ob njegovem današnjem govoru v Davosu Gašper Blažič - 21. januarja, 2026 Sorodne vsebine Prejeli smo (PISMO BRALKE) Zahvala Donaldu Trumpu ob njegovem današnjem govoru v Davosu 21. januarja, 2026 Fokus Razkrinkana Nika Kovač: njen antikapitalizem financirajo bogati kapitalisti 21. januarja, 2026 Prejeli smo (VABILO) Kulturni večer v Celju 21. januarja, 2026 Fokus Prvaki NSi, SLS in Fokus podpisali sporazum o sodelovanju na volitvah 21. januarja, 2026