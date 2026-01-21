e-Demokracija
(VABILO) Pogovorni večer z Jožetom Možino

Zgodovinar, novinar, urednik in TV-voditelj Jože Možina (Foto: Polona Avanzo)

Združenje VSO vas vljudno vabi na pogovorni večer s priznanim slovenskim zgodovinarjem, pisateljem, avtorjem dokumentarnih filmov, novinarjem in televizijskim voditeljem

Jožetom Možino

ki bo v četrtek, 29. januarja 2026, ob 18. uri
v večnamenski dvorani na Dvoru, Dvor 12 B, Dvor

Gost:
Alojz Peterle, predsednik VSO

Voditeljica pogovora:
Anja Bah Žibert, poslanka DZ

 

