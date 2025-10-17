(VABILO) Pogovorni večer z gostom dr. Jožetom Dežmanom (Logatec)

Združenje VSO Logatec vabi na predstavitev nove knjige

dr. Jožeta Dežmana ob njegovi 70-letnici KOMUNISTIČNI STRAH V GATAH

Dogodivščine sovjetskega Slovenca v Titovini



ki bo v sredo, 22. oktobra 2025, ob 18. uri

v dvorani Narodnega doma Logatec, Tržaška cesta 44