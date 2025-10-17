e-Demokracija
(VABILO) Pogovorni večer z gostom dr. Jožetom Dežmanom (Logatec)

Prejeli smoSlovenija
Dr. Jože Dežman. (foto: arhiv Demokracije)

Piše: VSO

Združenje VSO Logatec vabi na predstavitev nove knjige
dr. Jožeta Dežmana ob njegovi 70-letnici

KOMUNISTIČNI STRAH V GATAH
Dogodivščine sovjetskega Slovenca v Titovini

ki bo v sredo, 22. oktobra 2025, ob 18. uri
v dvorani Narodnega doma Logatec, Tržaška cesta 44

 

