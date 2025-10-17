(VABILO) Pogovorni večer z gostom dr. Jožetom Dežmanom (Logatec) Prejeli smoSlovenija 17. oktobra, 2025 Share FacebookTwitter Dr. Jože Dežman. (foto: arhiv Demokracije) Piše: VSO Združenje VSO Logatec vabi na predstavitev nove knjige dr. Jožeta Dežmana ob njegovi 70-letnici KOMUNISTIČNI STRAH V GATAH Dogodivščine sovjetskega Slovenca v Titovini ki bo v sredo, 22. oktobra 2025, ob 18. uri v dvorani Narodnega doma Logatec, Tržaška cesta 44 Share FacebookTwitter PODPRITE DEMOKRACIJO!Drage bralke, dragi bralci, donirajte Demokraciji in podprite pluralnost slovenskega medijskega prostora! Donacija Tagsjože dežman Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. Fokus O evtanaziji in zdravstvenem sistemu Gašper Blažič - 17. oktobra, 2025 Fokus (PREJELI SMO) Na referendum gremo na zmago za spoštovanje dostojanstva bolnikov, proti zlorabam in proti zastrupitvi bolnikov! Gašper Blažič - 17. oktobra, 2025 Slovenija Anketa OZS: Večina obrtnikov in podjetnikov ne podpira obvezne božičnice in vidi v tem zgolj predvolilno potezo predsednika vlade Gašper Blažič - 17. oktobra, 2025 Fokus (ZELO NEVARNO) Ali se v Sloveniji ponavlja zgodba “kninskih balvanov” iz leta 1990? Sabotaže na progah vse bolj ogrožajo varnost, hujša nesreča je samo... Gašper Blažič - 17. oktobra, 2025 Sorodne vsebine Fokus (PREJELI SMO) Na referendum gremo na zmago za spoštovanje dostojanstva bolnikov, proti zlorabam in proti zastrupitvi bolnikov! 17. oktobra, 2025 Slovenija Anketa OZS: Večina obrtnikov in podjetnikov ne podpira obvezne božičnice in vidi v tem zgolj predvolilno potezo predsednika vlade 17. oktobra, 2025 Fokus (ZELO NEVARNO) Ali se v Sloveniji ponavlja zgodba “kninskih balvanov” iz leta 1990? Sabotaže na progah vse bolj ogrožajo varnost, hujša nesreča je samo... 17. oktobra, 2025 Fokus Boštjančič v proračunu išče božičnico javnemu sektorju, ki je tam ni 17. oktobra, 2025