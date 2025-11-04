e-Demokracija
(VABILO) Pogovorni večer s Francetom Cukjatijem ob izidu njegove knjige

Prejeli smoSlovenija
France Cukjati, inženir, teolog, zdravnik, nekdanji poslanec in nekaj let tudi predsednik Zbora za republiko. (foto: Polona Avanzo)

Združenje za VSO vas v sodelovanju s Celjsko Mohorjevo družbo in Zborom za republiko vabi na

POGOVORNI VEČER Z GOSTOM FRANCETOM CUKAJTIJEM

ki bo v petek, 7. novembra 2025, ob 17. uri
v prostorih Muzejske zbirke VSO, Cankarjeva 11, Ljubljana.

Gostje večera:
France Cukjati, 
Anton Komat in 
dr. Žiga Turk

Z njimi se bo pogovarjala:
Saška Ocvirk

 

