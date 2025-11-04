(VABILO) Pogovorni večer s Francetom Cukjatijem ob izidu njegove knjige

Združenje za VSO vas v sodelovanju s Celjsko Mohorjevo družbo in Zborom za republiko vabi na

POGOVORNI VEČER Z GOSTOM FRANCETOM CUKAJTIJEM

ki bo v petek, 7. novembra 2025, ob 17. uri

v prostorih Muzejske zbirke VSO, Cankarjeva 11, Ljubljana.

Gostje večera:

France Cukjati,

Anton Komat in

dr. Žiga Turk



Z njimi se bo pogovarjala:

Saška Ocvirk