(VABILO) Pogovorni večer s Francetom Cukjatijem ob izidu njegove knjige Prejeli smo

Slovenija 4. novembra, 2025

France Cukjati, inženir, teolog, zdravnik, nekdanji poslanec in nekaj let tudi predsednik Zbora za republiko. (foto: Polona Avanzo)

Združenje za VSO vas v sodelovanju s Celjsko Mohorjevo družbo in Zborom za republiko vabi na

POGOVORNI VEČER Z GOSTOM FRANCETOM CUKAJTIJEM

ki bo v petek, 7. novembra 2025, ob 17. uri v prostorih Muzejske zbirke VSO, Cankarjeva 11, Ljubljana.

Gostje večera: France Cukjati, Anton Komat in dr. Žiga Turk

Z njimi se bo pogovarjala: Saška Ocvirk