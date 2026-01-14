(VABILO) Mladi in politika – Kdo koga ignorira

Vljudno vas vabimo na pogovorni večer Mladi in politika

KDO KOGA IGNORIRA



ki bo v petek, 30. januarja 2026, ob 18. uri

v Samostanu Mekinje, Kamnik Sodelovali bodo:

Aljuš Pertinač,

Roman Vodeb,

Janez Marink in

Zala Klopčič