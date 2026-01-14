e-Demokracija
5.6 C
Ljubljana
sreda, 14 januarja, 2026
e-Demokracija
ENG
...

(VABILO) Mladi in politika – Kdo koga ignorira

Prejeli smoSlovenija
foto: arhiv Demokracije

Vljudno vas vabimo na pogovorni večer

Mladi in politika
KDO KOGA IGNORIRA

ki bo v petek, 30. januarja 2026, ob 18. uri
v Samostanu Mekinje, Kamnik

Sodelovali bodo:
Aljuš Pertinač,
Roman Vodeb,
Janez Marink in
Zala Klopčič 

 

Z veseljem vas pričakujemo!

PODPRITE DEMOKRACIJO!

Drage bralke, dragi bralci, donirajte Demokraciji in podprite pluralnost slovenskega medijskega prostora!

Donacija

Sorodne vsebine

© Nova obzorja d.o.o., 2026